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中国累计建成开通5G基站155.9万个

2022年04月20日05:23 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　新华社北京4月19日电  （记者张辛欣）记者从19日国新办举行的新闻发布会上获悉，一季度，我国5G基站新增13.4万个，累计建成开通155.9万个，5G网络已覆盖全国所有地级市和县城城区。

　　工信部大力培育5G、千兆光网“双千兆”网络融合应用。工信部信息通信管理局局长赵志国说，工业互联网已延伸至45个国民经济大类，全国“5G+工业互联网”在建项目达到2400个。截至3月底，15家跨行业跨领域工业互联网平台中，可监测的工业设备连接数量达到3072万台套、工业App数量突破22.5万个。

　　赵志国说，工信部将稳妥有序推进5G和千兆光网建设，持续提升网络覆盖深度和广度、优化数据中心布局、提升应用水平。

(责编：周志华(实习生)、袁勃)

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