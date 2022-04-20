超4200亿元留抵退税已到纳税人账户
2022年04月20日05:23 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社北京4月19日电 （记者王雨萧）大规模留抵退税政策“半月报”出炉。国家税务总局19日发布数据显示，4月1日至15日，已有4202亿元留抵退税款退到52.7万户纳税人的账户。
分企业规模看，小微企业是受益主体，已获得退税的纳税人中，小微企业51万户，占比96.8%，涉及退税金额2422亿元，占比57.6%；大中型企业1.7万户，占比3.2%，涉及退税金额1780亿元，占比42.4%。
国家税务总局货物和劳务税司有关负责人介绍，自4月1日实施大规模增值税留抵退税政策以来，税务部门健全工作机制，优化服务举措，狠抓工作落实，确保留抵退税政策落细落地。
(责编：周志华(实习生)、袁勃)
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