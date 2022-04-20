“华龙一号”海外首个工程两台机组全面建成投产
2022年04月20日05:28 | 来源：人民网－人民日报海外版
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图为“华龙一号”海外首个工程——巴基斯坦卡拉奇核电2、3号机组。
本报北京4月19日电 （记者聂传清）记者从中核集团获悉：当地时间4月18日，我国自主三代核电“华龙一号”全球第四台、海外第二台机组——巴基斯坦卡拉奇3号机组投入商业运行。至此，“华龙一号”海外首个工程两台机组全面建成投产。
作为我国核电走向世界的“国家名片”，“华龙一号”是当前核电市场接受度最高的三代核电机型之一，是我国核电企业研发设计的具有完全自主知识产权的三代压水堆核电创新成果，满足国际最高安全标准，完全具备批量化建设能力，已成为中国为世界贡献的三代核电优选方案。
目前，“华龙一号”中国福建福清5、6号机组，巴基斯坦卡拉奇2、3号机组均已全面建成投产。卡拉奇2、3号两台机组每年将为巴基斯坦当地提供清洁电力近200亿度，能够满足当地200万人口的年度生产和生活用电需求，相当于每年减少标准煤消耗624万吨，减少二氧化碳排放1632万吨，相当于植树造林1.4亿棵，对优化巴基斯坦能源结构、推动实现全球碳达峰碳中和目标和共同应对全球气候危机具有重要意义。
(责编：周志华(实习生)、袁勃)
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