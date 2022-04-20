据新华社深圳电 （记者王丰）为进一步落实深圳发布的《关于应对新冠肺炎疫情进一步帮助市场主体纾困解难若干措施》，深圳市工业和信息化局和南方电网深圳供电局近日联合发布了《关于支持疫情防控夯实产业链供应链电力支撑的通知》，提出10项电力服务保障举措，助力企业纾困稳链。

记者从南方电网深圳供电局获悉，为切实降低工商业用电成本，深圳市将对全市企业和个体工商户2022年4月、5月应缴交电费给予10%的补贴。补贴将直接发放至用电缴费账户，或由各工业园区、商业楼宇管理主体进行统一申请后发放。据了解，此次电费补贴政策，对一些企业抗疫情、保生产、增产提效有极大促进作用。

除了电费补贴，深圳还将在违约金减免、快速办电、工业园区改造等方面打出“组合拳”。比如，对受疫情影响的企业和个体工商户实行“欠费不停电、减免违约金”措施，预计全市将减免企业近100万元电费违约金；对企业办理新装和增容的用电需求，高、低压平均接电时间均大幅缩短，全力服务企业“增产能”需求等。

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