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引才火正旺 海归选择多

——关注人才服务新动向

本报记者  孙亚慧
2022年04月20日05:32 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　“得人之要，必广其途以储之。”

　　今年以来，不少省市密集出台人才引进政策，加大人才服务力度。人才因产业而聚，产业因人才而兴。各地人才政策加持都有哪些亮点？又将为创业团队送来哪些政策东风？

　　

　　个性化招才引智

　　哪里机制活，哪里就是招才引智的强磁场；哪里服务好，哪里就是海归“愿意来、留得住”的创新创业沃土。为更好发挥人才优势，同当地特色产业相结合，不少省市有的放矢地围绕自身优势产业引才育才，为区域发展注入新的活力。

　　例如，今年3月，《长沙支持“智能制造”海归小镇建设若干政策》正式印发，以加速推进海归小镇建设。从企业入驻、企业运营、人才引进、创新研发、金融与知识产权、工作与生活、子女入学教育等几方面给予奖励支持政策，鼓励海归人才、智能制造产业及创新要素集聚发展。

　　今年2月，《青岛市支持海洋经济高质量发展15条政策》发布，为强化海洋人才集聚与科技创新，从推动海洋人才招引、强化海洋人才集聚、加强海洋人才激励、支持涉海科技成果转化及协同创新平台建设等4方面，面向全球揽才。

　　今年1月底，《厦门市重点产业紧缺人才计划实施办法》印发，其中指出，所称重点产业为厦门市主导产业、战略性新兴产业、先进制造业等，主要包括平板显示、计算机与通讯设备、半导体和集成电路、机械装备、新材料与新能源、生物医药与健康、节能环保等。

　　而在福州，随着近年来产业数字化和数字产业化“双轮驱动”的不断深入，数字经济日益成为引领福州高质量发展的强劲引擎，也是福州的重点引才领域。就在4月初，《福建省做大做强做优数字经济行动计划（2022—2025年）》发布，其中指出，要加快引进数字经济领域海内外战略型人才、科技领军人才、创新团队，促进人才与技术交流落地。对有意向赴闽创业的数字经济领域海归来说，接下来也一定会迎来更多政策利好。

　　周到服务暖人心

　　今年3月底，武汉市东湖高新区在湖北全省首创的优化营商环境法治服务中心，在武汉未来科技城，海外人才大楼正式投入使用。知识产权、股权纠纷、劳动仲裁等法治服务，自此实现了“一站式”免费提供。创业团队股东中如果有外籍人士，遇到法律难题可以就近咨询解决。将引才服务做细做实，体现着光谷要做“世界谷”的雄心与诚意。

　　此前，“光谷数字人才卡”于1月4日正式上线，“3551光谷人才计划”等高层次人才，注册登记即可免费享受政务、医疗、融资对接、子女入学、出行、休闲度假等六类服务。截至3月31日，已有381人申领了人才卡，40余人线上提交了子女入学、融资等需求。“通过手机，无论在全球什么地方，都能享受到这些人才服务，感受到光谷对人才的尊重与关心。”东湖高新区招才局相关负责人说。

　　在杭州，企业年报“多报合一”系统在3月28日升级上线，升级后的系统首次实现了与税务部门互联互通，只需登录一个系统、填写一份年报，就可以“一键发送”给多个部门。

　　结合杭州国家营商环境创新试点工作，4月14日，杭州出台《关于优化监管服务举措激发市场主体创业创新活力的若干意见》，通过进一步降低市场主体办事成本、减轻经营负担，为企业提信心、增活力。“应合尽合、能简则简，降低市场主体的行政成本、时间成本等，是这次举措的特点之一。”杭州市市场监管局相关工作人员介绍说。

　　非“热门”热度渐起

　　不久前，广西壮族自治区发布了一批青年科技创新人才培养项目公示，此次拟支持的项目共148项，分别给予8万—10万元不等的经费资助。这样的青年人才培养项目如今已成为广西引才引智的特色品牌。

　　事实上，一些并非海归创业传统“热门选择地”的省市，如今也都在发力人才引进，尤其是将对青年人才的发现与培养作为重要战略任务，持续加大青年人才政策创新力度。以广西为例，印发《关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》，把“完善青年人才培养机制”作为一项重要任务深耕细作；出台《广西青年创新创业人才培养计划实施方案》，从科研资助、定向送培、梯次培养、表彰激励、创业支持等5方面细致地落实培养支持举措；制定《关于进一步加大高水平大学博士毕业生引进力度的若干政策措施》，让青年人才可以在桂安心创业，实现梦想。

　　4月18日，宁夏回族自治区召开新时代人才强区战略暨“才聚宁夏1134行动”新闻发布会，向海内外英才广发“英雄帖”，意欲打造西部地区人才高地。

　　近5年来，宁夏先后组织了200多家用人单位，分赴全国开展人才政策宣介和人才专项招聘活动，引进了一大批青年博士、硕士。与此同时，实施优秀在读博士预引进、宁南九县区硕士预引进计划和高层次人才柔性引进计划，柔性引进一批“两院”院士和知名专家。宁夏还鼓励高等院校、科研院所等单位设立特设岗位，聘用高层次紧缺人才，以解决重点产业、重点领域高层次人才的短缺问题。

　　据一些业内人士分析，海归选择中小型城市创业，一方面很可能拥有比大城市更周到的创业扶持政策，市场环境也尚未饱和。同时，还能将创业成本保持在较低水平。另一方面，也可能面临融资渠道不够通畅、配套服务尚需完善等短板。对于留创团队来说，需立足自身项目产业特点，谨慎完成创业地的评估与选择。

(责编：周志华(实习生)、袁勃)

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