本报成都电 （记者王永战）4月15日，随着一声汽笛鸣响，一辆载着戴尔电脑零配件等货物的中越跨境直达班列（成都—安员）缓缓驶出成都国际铁路港。这是成都首发的中越去程班列，预计将于7天后抵达越南安员站。

今年以来，在产业复苏和“双循环”加速推进的大背景下，各制造业企业出口贸易稳中有进、逆势增长，但受全球疫情影响，国际供应链持续紧张。为满足客户运输需求，成都国际班列改变以往铁海联运的运输方式，全程采用铁路运输，只需在中越边境进行换轨，即可将货物送达越南。

此方案的推出助推戴尔电脑零配件通过中欧班列和陆海新通道在欧洲及东南亚市场双向贸易，打造一条全新的国际化贸易大通道。“中越跨境直达班列（成都—安员）开通运营后，货物从成都至越南的货运时间缩短了2至3天，既避免了海上运输的风险性，也降低了企业运输成本，为戴尔拓展东南亚市场提供了有力支撑。”戴尔公司相关负责人表示。

据介绍，中越“铁铁联运”是成都国际班列在常态化疫情防控中稳固智能制造业供应链的创新举措，将帮助跨国贸易企业增加途经方式、创造良好运输环节、为货主带来更多的实惠和便利。

据了解，今年1至3月，成都国际铁路港西部陆海新通道开行量近300列，同比增长99.28%。成都国际铁路港作为中欧班列集结中心、西部陆海新通道集结中心，近年来主动融入国内国际“双循环”、唱好成渝“双城记”，正全力构建起贯通欧亚、通达全球的国际供应链经济核心承载区，加快打造面向泛欧泛亚、“一带一路”的陆港主枢纽。

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