本报广州4月19日电 （记者程远州）记者19日从广东省政府新闻办召开的新闻发布会上获悉，2021年粤港澳大湾区经济总量约12.6万亿元人民币，25家企业进入世界500强。

广东省发展改革委（省大湾区办）主任郑人豪在发布会上介绍，近年来，粤港澳大湾区建设取得阶段性显著成效，国际一流湾区和世界级城市群建设迈出坚实步伐。2021年大湾区经济总量约12.6万亿元人民币，比2017年增长约2.4万亿元人民币；进入世界500强企业25家，比2017年增加8家；广东省现有高新技术企业超过6万家，其中绝大部分都在粤港澳大湾区，比2017年净增加2万多家。大湾区综合实力显著增强，粤港澳合作更加深入，三地民众获得感更加充实。

郑人豪说，中央先后于2018年出台《粤港澳大湾区发展规划纲要》，2019年出台支持深圳建设先行示范区的意见，2020年出台深圳综合改革试点实施方案，2021年出台建设横琴、前海两个合作区的方案。“大家可以感受到，可以说一年一个政策平台、一年一个利好，这在广东改革开放的历史上是少有的。”

他介绍，近些年，粤港澳共同推进大湾区合作发展建设，在协同创新、“湾区通”工程、民生合作、基础设施互联互通、重大合作平台建设、“双城联动”等六方面取得阶段性显著成效。其中，在协同创新方面，广东正以建设大湾区综合性国家科学中心为重点，推动创新载体沿广深港、广珠澳“两廊”和深圳河套、珠海横琴“两点”布局，推进创新载体不断发展。

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