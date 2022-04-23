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顺势释放消费潜力

2022年04月23日08:38 | 来源：中国经济网
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原标题：顺势释放消费潜力

　　今年以来，我国消费市场总体呈现恢复发展态势。一季度，最终消费支出对经济增长贡献率达到69.4%，仍然是中国经济增长的第一拉动力。但是，经济下行压力有所加大，给消费恢复带来困难。做好下一阶段工作，要想方设法加速释放消费潜力。

　　居民收入持续增长，为消费继续恢复提供支撑。一季度，全国居民人均可支配收入同比实际增长5.1%。农村居民收入增长继续快于城镇居民，一季度末外出务工农村劳动力规模3年来首次恢复到2019年同期水平。

　　居民基本生活消费得到保障。一季度，消费品制造业增加值同比增长8.1%，保持较快增长。各地持续加大民生保障力度，城乡居民基础养老金标准继续提高，医疗报销制度进一步优化便捷。

　　我国新模式新业态持续壮大，网上零售对市场销售增长贡献率提升。一季度，实物商品网上零售额同比增长8.8%，占社会消费品零售总额的比重达到23.2%。

　　进一步拉动内需提振消费，既需要坚定信心，下大力气采取多种举措，也需要开动脑筋多想办法，既着眼解决当前困难又积极顺应消费发展趋势。

　　从解决当前消费面临的困难看，要结合各地疫情防控的具体情况，推出有针对性的促消费举措。同时，要坚决纠正部分地区防疫管控层层加码，保障物流畅通。对目前一些超预期的冲击，要作出科学研判，制定有针对性的政策。

　　从积极顺应消费发展趋势看，要想办法在网上零售和新兴服务消费领域刺激消费，加快线上线下消费融合，鼓励发展新业态新模式新场景，促进定制、体验、智能、时尚等新型消费。倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，促进绿色消费。

　　要促进升级类消费需求持续释放。提升传统消费能级。鼓励汽车、家电等大宗消费，深化汽车流通领域改革，扩大二手车流通，支持新能源汽车加快发展，鼓励地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新。

　　县域消费潜力巨大，但县域商业网络又是我国流通体系中的短板和弱项。因此，要加快县域商业体系建设，推动供应链、物流配送、商品服务下沉和农产品上行，引导商贸流通企业、电商平台向农村延伸，进而激发农村巨量的消费需求。相信随着疫情逐步得到控制，促消费各项政策措施落地见效，我国消费将继续保持平稳恢复态势。（金观平）

(责编：张文婷、杨迪)

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