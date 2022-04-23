原标题：金融支持小微政策关键在落实

当前需要加大对民营小微企业的金融支持力度，缓解其生产经营活动中面临的短期现金流压力，稳住市场信心。让民营小微企业有“真金白银”的获得感，就要在短期内适当调整存款准备金考核等指标的容忍度，明确落实细则，疏通堵点难点，让政策早落地早见效。

面对新冠肺炎疫情和国内外多种因素叠加影响，加大对民营小微企业的金融支持力度势在必行。有关方面应加强工作力度，让有关金融支持政策早落地、早见效。

民营小微企业数量众多，背后是千千万万的家庭和就业。今年以来，我国经济总体运行在合理区间，但也要看到，经济下行压力在加大，尤其是近期国内疫情多点散发，以批发零售、旅游、住宿餐饮等为代表的服务业进一步承压，这些正是民营小微企业分布较为集中的行业。再加上原材料成本上涨、中小微企业利润空间受到挤压，物流运输不畅等问题仍未得到根本缓解，民营中小微企业面临较大经营压力。近期，中小企业PMI持续处于荣枯线之下，显示出中小企业的生产经营景气度不足。接下来，稳住民营小微企业，是今年稳增长工作的一个重点所在。

当前需要加大对民营小微企业的金融支持力度，缓解其生产经营活动中面临的短期现金流压力。中国人民银行相关负责人近日表示，将综合运用多种工具为中小微企业提供更多支持，加大对实体经济的支持力度。近期，人民银行、银保监会联合召开金融支持实体经济座谈会，明确要加大对接触型服务业、小微受困主体、货运物流、投资消费等重点支持领域的金融支持。在此之前，人民银行、外汇局还出台23条金融支持措施，加大对民营小微企业的支持力度，其中明确提出，充分满足民营经济合理金融需求，进一步提高新发放企业贷款中民营企业贷款占比。这些针对性强、有明确量化指标的措施落地后，将有助于缓解民营小微企业面临的资金困境，帮助他们渡过难关。

加大对民营小微企业的金融支持力度，更有助于稳住市场信心。新冠肺炎疫情发生以来，民营小微企业受到巨大冲击。宏观政策应在保持稳定性、持续性的基础上，进一步加大支持力度。在此时强调坚持“两个毫不动摇”，对国有经济和民营经济在贷款、债券融资政策等方面一视同仁，明确不得盲目限贷、抽贷、断贷，更体现出宏观政策支持民营市场主体的坚定方向，表明努力做到金融对民营企业支持与民营企业对经济社会发展的贡献相适应的决心，有助于稳定民营市场主体的信心。

好政策关键在落实。让民营小微企业有“真金白银”的获得感，就要在短期内适当调整存款准备金考核等指标的容忍度，明确落实细则，疏通堵点难点，让政策早落地早见效。从长期看，还需要加快建立民营小微企业敢贷、愿贷、能贷、会贷的长效机制，加快完善对民营中小微企业的考核方式，细化实化内部资金转移定价、不良容忍度、尽职免责、绩效考核等要求。强化科技赋能普惠小微贷款获客、放款、风控等，增强民营小微企业金融服务能力和水平。此外，还应形成合力，强化与行业主管部门的信息共享，打通不同领域的涉企信用信息，缓解银企信息不对称等。

稳住民营小微企业，就是稳住了就业、稳住了民生。在当前的内外部环境之下，进一步加大对民营小微企业金融的支持力度刻不容缓。政策早一刻落地、早一刻见效，就能为更多的民营小微企业争取更多时间，助其走出疫情不利影响，使其挺得住、过难关，起到稳经济、稳市场、稳预期的关键作用。（陈果静）

(责编：张文婷、杨迪)