人民网博鳌4月23日电 （记者许维娜）助力疫后世界经济复苏与推动多边合作，已成为各界关注的重要话题。

21日，在博鳌亚洲论坛2022年年会“疫情新形势下的国际合作与抗疫”分论坛上，多位与会嘉宾共同探讨如何齐心协力，以科技力量共筑人民生命健康的盾牌，守护人类健康福祉。

“推进疫苗国际合作过程中，我们有坚定的理念。”国务院联防联控机制疫苗研发专班工作组组长郑忠伟表示，目前我国已向全球120个国家和国际组织，累计供应疫苗超过了2.1亿剂次。

“这个过程当中我们不是简单提供疫苗，而是贯彻中华传统文化的一个基本理念，就是授人以渔，对有意愿并有能力进行疫苗生产合作的国家提供一些相应帮助和支持。”郑忠伟说。

此外，他强调，一定要坚定推进对脆弱人群的保护，尤其是对脆弱人群要加强疫苗的接种。

国家药品监督管理局科技与国际合作司副司长刘景起表示，国家药监局的职责是确保药品疫苗和防疫用医疗器械产品质量安全，为整个防疫提供技术保障和支持。

刘景起介绍，从疫情爆发以来，国家药监局创新监管模式，确保上市产品质量安全同时，还与包括世界卫生组织在内的多个国家的药品监管机构加强合作。

刘景起表示，希望通过共同的努力，包括今后双边之间药品监管机构合作、科技合作、企业之间的合作，促进产业交流。

从企业角度来看，如何更广泛开展合作？阿斯利康全球执行副总裁、国际业务及中国总裁王磊表示，“自疫情爆发以来，我们看到包括医疗行业在内的各领域在抗击疫情上作出的巨大努力。当前疫情仍未结束，全球命运相连，我深信在全球范围内携手合作将为人类战胜病毒增添‘加速度’。”

王磊表示，希望借助博鳌亚洲论坛的跨界国际交流合作平台凝聚共识、提振信心并达成富有建设性的后续合作计划，形成具有强大协力的国际抗疫“生态圈”，助力世界彻底走出疫情。

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