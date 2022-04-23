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晚播小麦“强身记”

2022年04月23日09:06 | 来源：新华网
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原标题：晚播小麦“强身记”——来自晋南麦田的观察

汾河岸边不远处的农田里，一片郁郁葱葱。望着长势喜人的小麦，山西运城河津市黄村村民侯永强脸上露出了笑容。“每一根麦苗都来之不易。”他说。

去年秋天，山西遭遇罕见秋汛，小麦播期普遍推迟。特别是汾河两岸，积水严重，侯永强家的14亩地也无法播种。

“本来不计划种冬小麦了，没想到政府给我们送来了种子和地膜，还指导我们播种。”侯永强说，很多村民当时抱着试试看的心态种下冬小麦。今年2月底撕开地膜后，村民们发现小麦长势比往年同期都要好。

位于山西南部的运城市和临汾市，小麦播种面积和产量占到全省的90%。为应对冬小麦大面积晚播带来的挑战，开春以来，在广袤的田野里，人们早动手、抢农时，做好田间管理、加强技术指导，推动冬小麦促弱转壮。

制作冬小麦苗情表、分布图，挂图作战，精准指导……春耕时节，晋南农田里不时可见农业技术专家忙碌的身影。中国农科院专家们深入运城多个县区现场答疑解惑，还录制技术要点教学片，公布了联系方式，采取“线上联专家、线下联麦田”形式，持续跟踪解决小麦生长过程中遇到的技术难题。

运城市种粮大户张东东告诉记者，在农技人员的指导下，农机手作业更加精准高效，眼瞅着苗情越来越好，心里也踏实了很多。

在这场冬小麦促弱转壮行动中，各地农业托管组织为农民提供“保姆式”“菜单式”服务。在临汾市翼城县，当地拿出1000余万元补贴资金，对34万亩小麦全部实施农业生产单环节托管，所有麦田实施三次叶面喷肥作业。“喷三次肥，每亩地自己只需要掏6块钱。”翼城县老官庄村村民刘彦栋说。

运城和临汾农业农村部门负责人告诉记者，经过努力，目前当地小麦苗情明显改善，已接近往年，并且仍在向好转化，为争取夏粮丰收打下了坚实基础。（魏飚、张磊）

(责编：张文婷、杨迪)

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