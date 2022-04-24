【稳中求进看大势】

在碧海蓝天的海南，随着自贸港政策逐步落地，国内外企业掀起投资热潮，日前海南自贸港2022年首批重点项目集中签约，生物医药等重头外资项目亮相；在古韵与时尚辉映的北京，受益于“两区”建设的加速，高科技跨国投资不断提升，数字经济逐渐成为北京经济发展的新增长极……高水平开放吸引着高质量外资。

“这两年，受新冠肺炎疫情影响以及全球产业链供应链布局调整，全球跨国投资波动很大。但是，中国利用外资始终保持稳定增长。”商务部部长王文涛表示，中国一直是外资投资的热土。

2021年中国吸收外资再创历史新高，首次突破了1万亿元人民币，达到了1.15万亿元，是近十年来首次实现两位数的增长，增速达到14.9%。高技术产业引资占比首次超过了30%。

中国吸引外资磁力不减，国际投资者和跨国公司正用行动对中国投下信任票。

一季度吸收外资快速增长

当下，一座现代化的汽车工厂正在沈阳铁西区加紧建设，这是宝马在沈阳的第三座整车厂。宝马集团在中国市场的投资力度在持续加大。

“中国市场的重要性正不断增加。中国的技术发展，尤其在数字化方面是领先全球的。我们希望能够与中国本土合作伙伴通力合作，共创共赢。”宝马集团董事长齐普策表示，2022年依然是极具挑战的一年，但同时也是宝马集团里程碑式的一年，将在中国继续向更高的目标迈进。

2021年以来，我国推出一系列稳外资政策，包括进一步缩减外资准入负面清单、持续优化外商投资环境等，加大了对外开放力度，增强了对外资的吸引力。全面放开了汽车制造领域外资股比限制，为外资车企在华发展提供了更为广阔的空间。

中央经济工作会议强调，加大吸引外资力度。今年的《政府工作报告》提出，扩大鼓励外商投资范围，支持外资加大中高端制造、研发、现代服务等领域和中西部、东北地区投资。

今年1至3月我国吸收外资同比快速增长，实现了开门稳，吸收外资实现两位数增长，全国实际使用外资3798.7亿元人民币，同比增长25.6%。

高技术产业引资增长较快。高技术产业实际使用外资1328.3亿元人民币，同比增长52.9%。其中，高技术制造业增长35.7%，高技术服务业增长57.8%。东中西部引资全面增长。我国东部、中部、西部地区实际使用外资同比分别增长23.4%、60.7%和21.9%。全国有21个省（区、市）实际使用外资实现了两位数以上增长。

今年以来我国经济持续稳定恢复，稳外资政策效果持续显现，营商环境不断优化。商务部研究院国际市场研究所副所长白明指出，我国采取了一系列稳增长举措，稳定各方预期，外资持续看好中国经济。展望全年，仍有望保持稳的势头。

外企对中国市场的成长性充满信心

“宝马对在中国的中长期发展前景十分有信心，将继续扩大在中国市场的投资。”齐普策表示，宝马在中国的成功，离不开合资公司华晨宝马，双方的合资合同已续约至2040年。

2021年，渣打集团在广州新建的渣打大湾区中心项目开始运营。“我们一直在对中国进行大力投资。”渣打集团行政总裁温拓思说，“我们正申请在北京设立一家证券公司。我们刚刚宣布再增加3亿美元与中国相关的投资，以确保尽最大努力帮助客户把握中国经济持续开放的机遇。”

同样，德国科技公司贺利氏，今年以来克服疫情影响，抓紧在中国多地推进总投资约2亿美元的近10个项目。在海口市集中签约仪式上，晖致公司大中华区副总裁张勐表示，海南自贸港拥有一流的政策环境和服务理念，相信在此投资会有良好发展前景。

近年来，我国已经持续放宽市场准入，连续五年缩减了全国和自贸试验区外资准入负面清单。商务部日前召开汽车产业链外资企业座谈会，与会外资企业对中国市场的成长性充满信心。有企业谈道，尽管2021年汽车产业面临芯片短缺、疫情影响等挑战，但中国汽车市场产销量同比分别增长3.4%和3.8%，尤其是新能源汽车市场表现突出，产销量都超过350万辆，同比增长1.6倍。与会企业普遍看好中国长期稳定发展的经济前景和市场潜力，表示将坚持把中国作为最重要的海外市场之一。

“中国坚持开放的决心令人振奋。”外资企业对中国扩大开放政策表示欢迎，对中国经济发展战略表现出浓厚的兴趣。与会企业普遍认为，中国正在加快实现创新发展和绿色发展，有利于在华外资车企实施电动化战略，不少企业表示将继续在新能源汽车制造和技术研发等方面加大在华投资力度。

开放的中国大市场，必将为各国企业在华发展提供更多机遇。座谈会上，相关企业也围绕畅通物流运输、稳定产业链供应链、进一步加强政策制定过程中的沟通、促进行业标准国际交流合作等，提出了具体建议和诉求。

稳外资政策有望进一步发力

在疫情的特殊背景下，全球经济形势仍然具有不确定性。近期国内疫情呈现点多、面广、频发的特点，对内外资企业的生产经营活动造成了一定影响。如何进一步稳定外资增长？

商务部新闻发言人束珏婷表示，近期，国内疫情呈现点多、面广、频发的特点，对内外资企业的生产经营活动造成了一定影响。对此，中国政府高度重视，在外贸外资协调机制下，设立重点外资项目工作专班，商务部会同有关部门和地方积极采取措施帮助企业解决可能面临的困难和问题，特别是帮助疫情重点地区的外资企业，协调解决复工复产、人员入境、物流运输等方面的具体问题。经过各方共同努力，一些企业反映的困难陆续得以缓解。“下一步，我们将继续密切关注疫情态势，进一步发挥重点外资项目工作专班作用，与相关部门和地方一道，针对外资企业反映的新情况新问题，快速响应，及时协调解决，帮助企业实现稳定有序经营。”束珏婷说。

从全年看，我国在稳定外资规模、优化外资结构方面还将采取哪些措施？王文涛指出，要进一步扩大高水平开放，进一步优化营商环境，主要发力在两个方面：一个是保稳、一个是促优。

保稳，就是稳存量、促增量。未来还将进一步放宽外资市场准入。另外，发挥好投洽会、中博会等一些重大的展会，21个自贸试验区、海南自由贸易港、230个国家级经济开放区，以及“1+4”服务业扩大开放示范试点地区等开放平台的招商引资作用。同时，外贸外资协调机制重点外资项目工作专班将继续在帮助企业稳投资、稳生产、稳经营方面加大服务，推动项目早签约、早投产、早达产。

促优，就是优结构、提质量。近年来，我国利用外资的结构总体上持续优化，但制造业的引资规模和占比出现了下降趋势。对此，商务部下一步将推动强化对制造业吸引外资的支持力度，修订扩大《鼓励外商投资产业目录》，引导外资更多投向先进制造业、战略性新兴产业以及数字经济、绿色发展等领域。同时，要落实好区域重大战略和区域协调发展战略，支持中西部地区发挥自身优势，培育新的产业，承接沿海地区产业梯度转移，打造引资的新增长极。（记者张翼）

(责编：周志华(实习生)、袁勃)