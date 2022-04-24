原标题：河南农业瞄向世界前沿 打造对外合作交流中心

打造国家种业科技创新中心、打造现代粮食产业科技创新中心、打造农业对外合作交流中心、打造智慧(数字)农业示范区……河南官方23日消息称，到2025年，初步成为具有一定影响力的种业、粮食科技创新中心；到2035年，建成世界一流的农业科技基础设施集群、科研试验示范基地集群和全球粮食科技创新高地。

河南是全国重要的粮食、油料、蔬菜、食用菌、畜禽、林果等农产品生产大省，肩负着保障国家粮食安全的重任。河南在小麦、玉米、花生、大豆、芝麻等粮油领域有着明显优势。

为充分发挥河南省农业创新优势，打造要素共享、协调创新、具有独特品牌优势的“中原农谷”，该省特制定了《“中原农谷”建设方案》(下称《方案》)。

该《方案》瞄准世界前沿，聚焦国家种业、粮食安全重大需求，实现更高水平的农业科技自立自强，为建设现代农业强省、实现农业农村现代化奠定坚实基础。

《方案》表明，河南将以建设国家农业创新高地为引领，聚力打造“四大中心、两个示范区”。即打造国家种业科技创新中心，立足河南、服务全国、面向全球，打造生物育种创新引领型新高地、种业发展体制机制创新的“试验田”和具备国际竞争力的种业“航母”集群；打造现代粮食产业科技创新中心，打造具有引领型突破能力的粮食科技创新平台，助力国家粮食安全产业带建设；打造农业科技成果转移转化中心，打造全国性现代种业和粮食科技成果展示交易基地；打造农业对外合作交流中心，打造国际生物育种学术交流永久会址。

“两个示范区”即为，打造农业高新技术产业示范区，打造农业创新驱动发展的先行区和农业供给侧结构性改革的试验区，建设以现代种业为主题的农业高新技术创新高地、人才高地、产业高地；打造智慧(数字)农业示范区，打造种养业数字化和育种研发产业引领区。

该《方案》明确，到2025年，建成国内一流的种业创新平台，国家生物育种产业创新中心科技创新能力国内领先、国际知名，神农种业实验室成为国家实验室或成为国家实验室的重要组成部分，种业产业化实力迈入全国第一方阵；打造小麦、玉米等优势作物产业科技创新高地，创建国家农业高新技术产业示范区，初步成为具有一定影响力的种业、粮食科技创新中心；培育1家全国十强种业企业并实现上市，农业领域高新技术企业达到10家以上，培育3—5家国家级农业产业化龙头企业。

到2035年，建成世界一流的农业科技基础设施集群、科研试验示范基地集群和全球粮食科技创新高地，“中原农谷”成为国家区域性农业创新核心力量，河南省全球十强种业企业实现零突破，农业领域高新技术企业达到30家以上，打造千亿级种业和粮食产业集群。

(责编：赵竹青、陈键)