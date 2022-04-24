据新华社北京4月23日电（记者高敬）最新数据显示，第二轮第六批中央生态环境保护督察已约谈党政领导干部239人，问责党政领导干部188人。

第二轮第六批5个中央生态环境保护督察组于3月23日至25日陆续进驻河北、江苏、内蒙古、西藏、新疆五个省（区）和新疆生产建设兵团开展督察。截至22日晚，各督察组共收到群众来电、来信举报14410件，受理有效举报12425件，经梳理合并重复举报，累计向有关省（区）和兵团转办10445件。有关省（区）和兵团已办结或阶段办结5772件。其中，立案处罚1127家，立案侦查59件；约谈党政领导干部239人，问责党政领导干部188人。

经过努力，一批群众身边的生态环境问题得到解决，一批整改不到位甚至污染反弹的问题得到查处，一批生态环境违法行为得到及时纠正。

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