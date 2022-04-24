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中国成年国民数字化阅读倾向明显 中青年人成主体

2022年04月24日09:16 | 来源：中国新闻网
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原标题：中国成年国民数字化阅读倾向明显 中青年人成主体

　　 23日下午，第十九次全国国民阅读调查报告公布。数据显示，2021年有77.4%的成年国民进行过手机阅读，较2020年的76.7%增长了0.7个百分点；71.6%的成年国民进行过网络在线阅读，较2020年的71.5%增长了0.1个百分点。

　　从数字化阅读方式的人群分布特征来看，越来越多的中青年群体成为数字化阅读的主体。在我国成年数字化阅读方式接触者中，18—59周岁人群占92.8%。

(责编：赵竹青、陈键)

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