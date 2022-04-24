周雷

原标题：一季度营收同比增长15.4% 央企运行质量稳步提升

面对经济下行压力，央企迎难而上，运行实现开局稳。

今年一季度，央企实现营业收入9万亿元、利润总额6179亿元、净利润4723亿元，同比分别增长15.4%、14.6%、13.7%，上缴税费7348亿元，同比增长20.9%，运行质量稳步提升。

效益稳定增长

“在钢铁市场大幅波动情况下，一季度鞍钢经营效益稳步提升。”鞍钢集团总法律顾问、鞍本整合融合推进工作组组长计岩表示，一季度鞍钢集团利润总额、净利润、铁精矿产量均创历史同期最好水平。

工业企业效益稳定增长，是央企开局稳的“定盘星”。一季度，中央工业企业累计实现净利润2984.7亿元，同比增长23.7%，高于央企整体增速10个百分点。央企原油产量、成品油销售量、发售电量、原煤产量、钢材销量、造船完工量等实物量指标均实现同比增长。

今年以来，面对外部环境日趋严峻、疫情起伏反复等不利局面，央企将稳增长、防风险摆在突出位置，狠抓各项工作落实，切实发挥国民经济“稳定器”“压舱石”作用。

经济效益稳步增长。一季度，近六成央企净利润实现两位数增长；央企累计实现利润总额6179亿元，同比增长14.6%；累计实现归母净利润2707.1亿元，同比增长15.5%，效益增长的协调性明显改善。

运行质量持续改善。一季度，央企研发经费投入1514.2亿元，同比增长18.9%，比营业收入和净利润的增速分别高出3.5个和5.2个百分点；年化全员劳动生产率72.7万元/人，同比增长13%；3月末央企整体资产负债率65%，稳定在管控线以内。

社会贡献进一步彰显。一季度，央企上缴税费7348亿元，同比增长20.9%，明显高出企业营业收入、利润总额和净利润增速；累计完成固定资产投资(不含房地产)5194亿元，同比增长4.6%。

央企在重大战略任务保障和发挥辐射带动作用方面彰显了责任担当，通过基础支撑、需求牵引、生态合作、资金支持等方式，积极构建大中小企业相互依存、相互促进的企业发展生态。前不久，国务院国资委印发通知，指导央企抓紧抓实抓好房租减免工作，带动服务业小微企业和个体工商户抱团取暖。

改革红利释放

“企业对稳定经济基本盘起着重要作用。”吉林大学国有经济研究中心研究员李锦表示，在严峻复杂形势下，央企经济运行实现稳健开局殊为不易。党中央、国务院推出一系列稳定宏观经济大盘、助企纾困、推动高质量发展的政策举措，对企业应对不利因素冲击起到积极作用。同时，国资央企在稳字当头、稳中求进中积极作为，谋划早、行动快、力度大，取得显著成效。

工业稳则经济稳。今年2月份，国家发改委等部门出台《关于促进工业经济平稳增长的若干政策》，围绕财政税费、金融信贷、保供稳价、投资和外贸外资、用地用能和环境等5个方面提出18项促进工业平稳增长的政策举措。中钢协等相关行业协会负责人普遍认为，政策措施有的放矢，能够有力促进行业发展。

中企联研究员刘兴国认为，央企深入推进改革创新工作，极大增强了企业竞争力，有力应对来自外部不确定性冲击。

经过多年努力，央企规模实力、质量效益等实现长足进步。2021年《财富》世界500强榜单中，中国企业上榜数量达到143家，连续3年保持第一。其中，央企以及子企业有49家，占到了上榜国有企业一半以上。

央企实现由大到强转变，关键在于创新驱动。近日，五矿集团旗下中冶京诚凭借自主研发的高效余热技术拿下大单。该技术能够有效助力钢铁业绿色发展，以单机容量80兆瓦余热发电项目为例，每年可节约电费14.08亿元，全年减碳约230.4万吨。“纵深推进各项改革举措，让科技型企业发展后劲十足。”中冶京诚常务副总经理张宝岭表示，2020年以来，企业累计开展200多项研发项目。去年，新签合同额大幅增长，利润增长逾40%，净利润增长110.3%。

中冶京诚是国企改革三年行动落实见效的缩影。不久前，一项评价结果显示，八成基层员工对本企业实施国企改革三年行动取得的实际成效总体表示满意。

全力攻坚克难

当前，我国经济运行面临着一些突发因素，央企运营也存在很多困难和挑战，行业企业效益出现较大分化，电力企业的煤电业务受煤价高企影响持续亏损，航空运输企业受疫情和航油成本上涨影响亏损进一步扩大。另外，受大宗商品价格上涨、供应链不畅、订单下降等因素影响，汽车、轨道交通、旅游、商贸等行业生产经营出现一定困难。

“尽管压力和挑战很大，但我们深知央企保持效益稳增长是使命和责任所在。”国务院国资委秘书长彭华岗表示，央企必须坚持年初确定的“两利四率”“两增一控三提高”目标不动摇，坚持既定效益增速不改变。

日前，国务院国资委对今年重点工作进行再动员再部署，国务院国资委党委书记、主任郝鹏代表国务院国资委与中央企业负责人签订2022年度和2022—2024年任期经营业绩责任书。为有效应对外部环境变化，实现今年全年目标任务，国务院国资委和央企将以更大力度扎实抓好稳增长和防风险两方面工作。

“我们要进一步紧盯目标，层层签订责任书，立下军令状，聚焦强供给、拓市场、扩投资、防风险，推动各项提质增效措施落实落地、不断加力。”彭华岗表示，今年要坚决打好国企改革三年行动收官战，为促进高质量发展提供有力支撑。

(责编：罗知之、陈键)