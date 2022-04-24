参加选拔体检期间

王亚平问杨利伟：

“当航天员最难的是什么？”

杨利伟就说了两个字：

“学习”

入队后

这是王亚平的“作息表”：

入队第一年

系统学习空气动力学、天文学

高等数学、航天医学等30多门课程

白天排满课程

晚上写作业、预习、复习

书桌上的台灯

从没在深夜12点前熄灭过

4月22日，神舟十三号航天员王亚平、田径运动员苏炳添等人在人民日报刊文，分享读书与实践心得。文中，王亚平谈到了学习的重要性。

用知识点亮浩瀚星空

王亚平

从中国空间站的舷窗望向外面，蔚蓝的地球生机勃勃，它周围是深邃的宇宙，充满未知。除了看不够的美景，3次太空授课同样记忆犹新。我由衷希望通过意义非凡的太空课堂，激发青少年崇尚科学、求知阅读的兴趣。

2013年第一次授课，短短40分钟，为孩子们打开了一扇“科学之门”。返回地面后，我收到很多信，信中饱蘸童真童趣，洋溢着求知热情。有的说：“我也想飞向太空，探索其中的奥秘。”有的说：“请把接力棒交给我吧！”还有不少孩子问：“什么时候再有太空授课？”带着这些期待，经过8年不懈努力，“亚平老师”终于再次追梦成功，登上“讲台”。在神舟十三号任务中，我和翟志刚、叶光富完成了两次太空授课活动。航天员在轨工作生活场景展示、微重力环境下细胞学实验、太空抛物实验……内容更丰富，科学设备更先进。

有的同学听课后，给我写信上传到中国空间站，我高兴地回信：“只要敢于追梦、勇于追梦，就一定能够迎来自己梦想的发射时刻。”这种互动，折射出航天事业对青少年科学素养的召唤和激励。正如科幻作家刘慈欣所说，“太空课堂”最棒的地方，是像一支画笔一样，为孩子描绘了一个与地球重力世界不同的太空世界。

成为航天员，也是一个不断求知的过程。参加选拔体检期间，我在散步时偶遇杨利伟，好奇地问：“当航天员最难的是什么？”他就说了两个字：“学习。”之后，我深深意识到这两个字的分量。入队第一年，我们要系统学习空气动力学、天文学、高等数学、航天医学等30多门课程。知识储备就像盖房子，要一点一点来，没有捷径可走。白天排满课程，晚上写作业、预习、复习，书桌上的台灯从没在深夜12点前熄灭过。

除了“硬核”专业知识，文学和朗读也很好地陪伴了我们的太空生活。我们神舟十三号航天员乘组朗读巴金的《激流三部曲》总序，被大家称为“从远方传来的诗意”。平日工作训练之余，我也会看电影来放松身心，尤其是科幻题材。每当看到银幕上的航天员经历，我的内心就会产生强烈共鸣。一边看，一边回忆自己在太空中的日子。走出电影院，仰望天空，不禁想到自己趴在舷窗口远远眺望地球的情景，心中油然生出对航天事业的热爱，那是一种刻骨铭心的陶醉。

如今安全返回地面，我依然渴望带着孩子们的科学梦再次飞向太空，完成新的探索，用知识点亮浩瀚星空，继续书写中国和人类航天事业新的辉煌。

知识改变命运

奋斗实现理想

读书不仅是

获取知识的最佳途径

也是通往美好理想的桥梁

(责编：王静、胡永秋)