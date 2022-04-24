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关注年轻人需求 国产手机品牌聚焦细分赛道

人民网记者 夏晓伦
2022年04月24日14:23 | 来源：人民网
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当前，中国智能手机市场进入存量时代，手机厂商之间的竞争也变得愈发激烈。在此背景下，各厂商不得不进行市场的细分，其中年轻人便是非常重要的一个群体。

实际上，目前大部分手机厂商已经将年轻人作为主要的目标对象。有业内人士分析认为，因为年轻人对于时尚最敏感，并且对于手机等电子产品也最先容易接受，所以年轻人成为厂商争夺的焦点也在情理之中。

面对如今五花八门的市场，年轻人在购买手机时经常出现“选择困难”的现象。而在年轻人的眼里，选择的主观性越来越强，往往都会按照自己的需求购买爱机。

有关调研报告显示，大部分年轻人希望自己的手机既“好看”，又“好用”。好看，是指手机的外观，是否时尚；好用，则更多的体现在拍照和游戏方面。

比如，有的人喜欢拍照，会选择拍照性能强悍的产品，有的人喜欢玩游戏，就会选择处理器出色的产品……深度了解用户需求，凸显年轻人的特性，主张鲜活色彩、时尚品味，已经成为许多手国内手机厂商重点关注的方向。

以小米公司近日推出的Xiaomi Civi 1S为例，作为小米 Civi 的迭代升级版本，该版本为用户带来了全新配色、美妆功能与流畅优化三方面升级，同时保持了小米 Civi 系列轻薄握持手感与原生美肌人像功能。在性能方面，处理器则升级为骁龙778G Plus。相关评测数据显示，在五大加速技术加持下，整机流畅度提升27%。

此外，小米还同步发布了专为家庭用户打造的小米智能家庭屏 10。据介绍，该款产品可联动控制3000+智能设备，内置的红外遥控也可以让传统家电变为智能。截至2021年，小米AIoT平台连接设备数达到4.34亿台，拥有5件及5件以上智能家居设备的用户超过800万。

有专家表示，不断迭代的手机产品正在逐渐满足消费者的精准需求，手机厂商应坚持以用户需求为导向、以创新驱动为引领，在不断壮大自身技术硬实力的同时，赋能美好生活。

(责编：郭思邈、高雷)

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