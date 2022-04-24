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英雄归来|如果，“神舟”变成了“中国龙”……

2022年04月24日16:14 | 来源：央视网
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1970年4月24日，中国第一颗人造地球卫星“东方红一号”发射成功，拉开了中国人进入太空、探索宇宙奥秘、和平利用太空资源的序幕。

脚踏神州大地，仰望满天繁星。中国人自古就有飞天的梦想，而中国的航天人一步一个脚印，不断触摸更高更远的太空，将“天宫”“嫦娥”这些神话梦想变成现实。

2022年，是中国载人航天工程立项实施的第30个年头。在过去的30年，航天人走过了从无到有、从有到优的航天之路。第一艘载人飞船“神舟五号”、第一次太空漫步、第一次空间交会对接、第一次完成手控遥操作交会对接试验……在大漠戈壁，航天人用奋斗和坚守，缔造了中国航天史上一个又一个第一，让中国航天事业实现一次又一次跨越。

“我们的征途是星辰大海！”为了庆祝第7个“中国航天日”，致敬无数中国航天人，央视网独家策划推出一部由“90后”“00后”团队创作的纯手绘动画，带你从青年们丝滑顺畅的画笔下，在创意十足的别样视角中，领略中国航天的魅力。

(责编：王静、胡永秋)

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