人民网北京4月24日电 （记者孙阳）当前，面对数智化、国产化、全球化三浪叠加的发展机遇，推动平台化支撑和软件产业链升级，已成为助力企业驾驭数智技术、应对不确定性、加速增长的必由之路。

去年11月，工业和信息化部印发的《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》提出，加速“补短板、锻长板、优服务”，夯实开发环境、工具等产业链上游基础软件实力，提升工业软件、应用软件、平台软件、嵌入式软件等产业链中游的软件水平，增加产业链下游信息技术服务产品供给，提升软件产业链现代化水平。

业内分析认为，面对数智化转型过程中业务需求的多样性与复杂性，企业亟需夯实数智化技术和应用底座，支撑产品与业务的敏捷创新、组织与管理的弹性变革。

从企业视角看，未来的企业IT架构需要以平台思维，构建能够实现数据打通和IT资产沉淀的体系，为企业提供平台化的技术能力。从社会视角看，企业不仅是商业生态的功能单元，也是产业链上的连接器，企业之间、企业与社会服务机构之间，都需要更便捷地连接、更精准地共享及更高效地协同。日前，在“2022用友BIP技术大会”上，用友iuap作为用友BIP的PaaS平台，成为企业数智化的新底座。

用友网络副总裁罗小江介绍，用友iuap以云原生、数智驱动、技术普惠和社会化架构为内核，实现了PaaS平台从企业级到社会级的跨越式升级。用友iuap通过“三中台+三平台”打造了新时期企业数智化新底座，其中“三中台”包括：业务中台、数据中台和智能中台，“三平台”包括：技术平台、低代码开发平台和连接集成平台。

会上发布的《用友BIP|iuap平台白皮书》同时提出，数字经济时代呼唤社会级的数智化底座，企业应该搭建依托数智化平台的技术能力，支撑业务运营与组织管理，突破企业间的信息壁垒，提升产业链协同效率，聚合生态，创新模式，迅速适应市场变化，抢抓新机遇。

当前，软件领域的国产化替代需要骨干厂商之间协同协作，也需要产学研共同创新推进。用友网络科技股份有限公司高端BG总裁王勇认为，软件国产化不是简单地用云技术把国外软件再做一遍，不止是对ERP等产品进行简单替换，而是要以新技术、新模式、新平台、新应用，将数智化与国产化相结合，以新一代技术和产品使能企业数智化转型，实现高质量发展，形成真正的价值替代。

“数智化是助力企业实现高质量发展的重要路径。从场景上加速业管融合，通过业务在线化提升工作效率；同时，打通从采购、营销、生成制造到基础的财务、人力的全业务链条，最终实现产业互联。”王勇表示。

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