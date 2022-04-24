全球拍天宫｜一起来守望天宫
2022年04月24日20:45 | 来源：新华社
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“感觉良好三人组”回来啦！
神十三凯旋后
天和核心舱与天舟三号货运飞船组合体
进入“无人空窗期”
但我们追星人的脚步却从未停止
近日 天舟三号上演了一出“移形换影”
空间站组合体发生的变化
被追星人抓拍了下来
4月19日，天和核心舱与天舟三号货运飞船组合体影像。（刘博洋 摄）
4月21日，天和核心舱与天舟三号货运飞船组合体影像。（刘博洋 摄）
这两幅影像看似一模一样
又好像有哪里不对？
原来
天舟三号货运飞船从核心舱后向端口分离
绕飞至前向端口 完成自动交会对接
拍摄者刘博洋说
他用1个月的时间
写出500多行代码
控制折反射式望远镜
自动跟踪拍摄到中国空间站组合体影像
……
天上的这颗星或明或暗
都牵动着追星人的心
让我们继续#一起来守望#“中国宫”
来吧，来这里
用你的镜头记录中国空间站过境的耀眼瞬间
4月24日是中国航天日
新华社客户端#全球拍天宫#第二季开启
还在等什么
赶快拿起手机相机加入我们
上传拍摄的中国空间站作品
不光有神秘礼品
你的作品还有机会登上“宇宙级”摄影展
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出品：李学勇、陈凯星、邹声文
监制：黄明、李砺寒、齐慧杰、王程
策划：李国利、黄庆华、孙伟、张书旗
文案：孔唯千、黄一宸
编辑：胡碧霞、杨晓敏、刘艺、张瑞杰
新华社解放军分社
新华社新媒体中心
中国载人航天工程办公室新闻宣传局
中国航天员中心
中国航天基金会
中国航天科工二院208所
联合出品
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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