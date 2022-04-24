“感觉良好三人组”回来啦！

神十三凯旋后

天和核心舱与天舟三号货运飞船组合体

进入“无人空窗期”

但我们追星人的脚步却从未停止

近日 天舟三号上演了一出“移形换影”

空间站组合体发生的变化

被追星人抓拍了下来

4月19日，天和核心舱与天舟三号货运飞船组合体影像。（刘博洋 摄）

4月21日，天和核心舱与天舟三号货运飞船组合体影像。（刘博洋 摄）

这两幅影像看似一模一样

又好像有哪里不对？

原来

天舟三号货运飞船从核心舱后向端口分离

绕飞至前向端口 完成自动交会对接

拍摄者刘博洋说

他用1个月的时间

写出500多行代码

控制折反射式望远镜

自动跟踪拍摄到中国空间站组合体影像

……

天上的这颗星或明或暗

都牵动着追星人的心

让我们继续#一起来守望#“中国宫”

来吧，来这里

用你的镜头记录中国空间站过境的耀眼瞬间

4月24日是中国航天日

新华社客户端#全球拍天宫#第二季开启

还在等什么

赶快拿起手机相机加入我们

上传拍摄的中国空间站作品

不光有神秘礼品

你的作品还有机会登上“宇宙级”摄影展

扫描下图中的二维码即可投稿

快来参与吧

出品：李学勇、陈凯星、邹声文

监制：黄明、李砺寒、齐慧杰、王程

策划：李国利、黄庆华、孙伟、张书旗

文案：孔唯千、黄一宸

编辑：胡碧霞、杨晓敏、刘艺、张瑞杰

新华社解放军分社

新华社新媒体中心

中国载人航天工程办公室新闻宣传局

中国航天员中心

中国航天基金会

中国航天科工二院208所

联合出品

(责编：岳弘彬、赵欣悦)