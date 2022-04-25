王 观

今年我国实施新的组合式税费支持政策。要狠抓政策落实落地，持续优化办税缴费服务，确保税费政策红利及时直达市场主体

最近，“退税”成了不少企业关注的热点：重庆莱茵达西部体育发展有限责任公司负责人伍勇，4月1日一大早就登录电子税务局，申请退还增值税留抵退税；浙江野马电池股份有限公司财务人员丁钢骑，前些天刚办完一笔出口退税申报，退税款隔日审核到账；受益于今年推出的个税年度汇算优先退税服务，安徽一家金属锻造企业职工李先生，只等了两天就收到了退税款。一个个“退税”故事，彰显出宏观政策着力惠企利民的坚定决心。

实施增值税留抵退税，为市场主体渡过难关增添信心。当前我国经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，在这个时候，资金对企业生存发展尤为重要。实施大规模增值税留抵退税，向小微企业、制造业等重点行业倾斜，相当于将税款以“真金白银”的形式实实在在地退还给企业。留抵退税，退的是资金，增的是信心。直接增加企业即期收入，对于急需资金支持或正处于扩张期的企业来说，能起到帮一把、扶一程的作用，有力帮助企业纾困解难、轻装前行。

完善出口退税，能让外贸型企业开拓市场更有底气。面对疫情不利影响，外贸企业主动求变、积极应变，国家政策为他们提供了重要支撑。时间就是金钱。去年以来，更快的退税速度、更新的服务举措，有效推动了外贸高质量发展。今年，我国还将多措并举稳定外贸，加快出口退税进度，帮助外贸企业稳订单稳生产。

提升个税年度汇算清缴便利度，能使纳税人更有获得感。据相关研究发现，在当前个人所得税制度下，我国的个税年度汇算清缴退税率在国际上属于合理水平，这背后有赖于我国较为精准、高效的个税预缴制度。为了提升办税效率和申报体验，防止汇算初期扎堆办理给纳税人造成不便，今年税务部门还推出了预约办理服务，以及对“上有老下有小”和看病负担较重的纳税人推出优先退税举措，让人们更真切地感受到纳税服务的速度和温度。

今年，我国实施新的组合式税费支持政策，预计退税减税约2.5万亿元，规模为历史之最，不仅涉及项目多、税种费种多、企业户数多，而且操作实施要求高、市场主体期待高，时间紧、任务重。4月起，小规模纳税人免征增值税、符合条件的微型企业存量留抵退税等业务已启动办理。往后看，任务表排得也是满满当当。迎难而上抓落实，紧锣密鼓之中，各项工作千头万绪，如何有力有序有效开展？一方面，应继续围绕重点任务倒排工期、压茬推进，确保税费政策红利及时直达市场主体；另一方面，要持续优化办税缴费服务，不断提升纳税人缴费人获得感。此外，税务部门也要及时追踪落实成效，做好政策效应分析，算好政策落实账、发展效应账、税费红利账。

今年4月是第三十一个全国税收宣传月，今年宣传月重点做的就是宣传解读新的组合式税费支持政策，帮助广大纳税人缴费人应知尽知、应享尽享政策红利。以更快速度落实政策，以更大力度助企纾困解难，实招硬招已见成效。

《 人民日报 》（ 2022年04月25日 19 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)