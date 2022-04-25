政府购买服务改革瞄准6个重点领域

本报电 财政部日前发布的《关于做好2022年政府购买服务改革重点工作的通知》提出，要坚持尽力而为、量力而行，采取有力措施深入推进6个重点领域政府购买服务改革，不断提升公共服务质量和效率，持续增进民生福祉，切实支持市场主体培育发展，有效加强和创新社会治理。这6个重点领域分别是：积极推进政府购买城乡社区公共服务，加大政府购买公共卫生服务力度，推广政府购买基本养老服务，鼓励政府购买就业公共服务，做好政府购买教育公共服务工作，持续推进其他领域政府购买服务改革工作。《通知》还要求，严格规范政府购买服务管理，规范调整指导性目录设置，加强政府购买服务合同管理，完善政府购买服务预算管理。严禁将禁止性事项纳入政府购买服务范围。继续推进政府向公益二类事业单位购买服务，增强改革激励约束，激发事业单位内在活力。

（曲哲涵）

工商银行创新服务助力稳增长

本报电 今年以来，工商银行把支持稳增长放在更加突出的位置，持续提升金融服务的适应性、竞争力和普惠性，积极支持“专精特新”企业高质量发展，辅助培育“专精特新”产业链条的上下游企业，更好激发市场主体活力。该行专门出台“专精特新”企业服务规划，组建11家总行级科创企业金融服务中心、100家特色支行，聚焦不同科创型制造业企业的发展特点和实际需求点，为企业成长提供差异化金融支持。截至一季度末，工行制造业贷款余额超过2.4万亿元，增幅远高于各项贷款平均增速，“专精特新”授信客户超过1.7万户，融资余额超1400亿元。

（葛孟超）

《 人民日报 》（ 2022年04月25日 19 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)