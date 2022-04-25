本报记者 欧阳洁

今年37岁的李娟在一家医药企业上班。最近，北京市成为养老理财产品试点城市，李娟马上去试点银行光大银行北京分行营业部购买了理财产品。“养老理财不是老年理财，不能等老了才开始谋划，还是要未雨绸缪，在收入高峰期多积累、多投资，做好资产管理。”李娟说，养老理财产品周期相对较长，收益也会稳定一些，特别是产品按政策实行专项费率优惠，感觉很安心。

为了满足百姓多样化养老需求，2021年9月，银保监会决定开展养老理财产品试点，工银理财在武汉和成都、建信理财和招银理财在深圳、光大理财在青岛开始试点发售理财产品。今年3月1日起，养老理财产品试点范围由“四地四机构”扩展为“十地十机构”。

自第一批试点开始，机构积极开发产品，投资者购买踊跃。银行业理财登记托管中心数据显示，截至2022年一季度末，4家试点机构共发售16只养老理财产品，超过16.5万投资者累计认购约420亿元，募集金额远超预期，首批产品中有多只产品多次上调计划募集规模。

从已经发售的产品来看，试点期养老理财产品期限都相对较长，封闭式产品期限和每月定期开放式产品最短持有期限均为5年。“这是为了引导投资者合理规划养老理财投资计划，使其树立长期投资、合理回报的投资理念。”银行业理财登记托管中心有关负责人表示，养老理财产品相对稳健，主要投向中低风险的固定收益类资产，监管部门要求发售机构通过多种方式健全风险管理机制。投资者能在中国理财网及时查询产品净值波动情况、风险状况和收益情况。试点期养老理财产品起购金额低至1元，认购费、销售服务费、管理费等总费率低于其它理财产品。

哪些人购买了养老理财产品？银行业理财登记托管中心数据显示，试点期间，50至60岁之间的投资者占比最高，达28%；40至50岁投资人占比达27%；30至40岁的投资者占比近20%。从持有金额看，七成以上的投资者持有金额小于30万元。

国家金融与发展实验室副主任曾刚说，随着我国老龄化程度加深，亟须丰富养老金融产品供给，完善养老保障体系。百姓迫切需要将一定的个人资产转化为长期限、有养老属性、相对安全的养老金融产品，增强自身养老保障能力。目前，银行业理财登记托管中心和金融机构正在按照监管要求共同建设个人养老金融账户，未来每个人都可以通过该账户管理自己的养老金融产品。

据介绍，目前养老理财试点机构都采取“线上+线下”多渠道开展销售，10个试点地区的投资者可持个人身份证到机构销售网点购买，或通过网上银行、手机银行等途径购买养老理财产品。按规定，单一个人投资者购买的全部养老理财产品合计金额不超过300万元人民币。银行业理财登记托管中心已基于银行业理财登记信息系统和中央数据交换平台助力试点机构开展额度管理。

光大理财相关负责人提醒投资者，养老规划要越早越好，要树立长期投资理念，理性、耐心地看待产品净值的短期波动，更加审慎地评估自身风险偏好和风险承受能力，结合养老理财产品的业绩比较基准、风险等级、分红赎回机制等，选择适合自己的产品。

《 人民日报 》（ 2022年04月25日 19 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)