高云才

实践反复证明，护住了耕地、提升了耕地质量，我们的饭碗就端得稳、端得牢、端得好

习近平总书记强调：“耕地是粮食生产的命根子，是中华民族永续发展的根基。”

耕地是粮食生产之根，必须牢固树立耕地保护意识，严守18亿亩耕地保护红线。中国14亿多人口，每天要消耗70万吨粮、9.8万吨油、192万吨菜和23万吨肉。要满足如此庞大的消费需求，18亿亩耕地，是红线，是战略底线，是关系国家命脉的安全线。

今天的耕地是明天的饭碗，农田就是农田，而且必须是良田。

一方面，要坚决守住耕地数量红线。管住耕地数量，喊口号不行，搞变通更不行，必须扎牢耕地保护篱笆，采取“长牙齿”的硬措施。

不可否认，一些地方在耕地占补平衡上弄虚作假，搞“狸猫换太子”；有的地方自认为有搞绿化的“尚方宝剑”，没有湖非要占用良田挖个湖；有的认为不用18亿亩那么多，只要提高科技水平就行了。粮食安全是“国之大者”，决不允许任何人在耕地保护上搞变通、做手脚。

农田就是农田，必须管住耕地数量，加强用途管制，实行耕地保护党政同责。

要坚持最严格耕地保护制度，优化调整农村用地布局，确定各地耕地保有量和永久基本农田保护任务，规范耕地占补平衡，确保可以长期稳定利用的耕地总量不再减少。

另一方面，要坚决守住耕地质量红线。提升耕地质量，要坚持系统观念，加强顶层规划，因地制宜，统筹生态建设，稳步提高粮食综合生产能力，确保粮食产得出、供得上、供得优。

农田必须是良田，必须不断提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。

突出抓好耕地保护和地力提升，多措并举提升粮食生产的质量和效益，我们端牢饭碗的底气就更足。目前我国耕地质量提升已有明确的时间表，有了清晰的路径图。“十四五”期间，以粮食生产功能区和重要农产品生产保护区为重点，建设国家粮食安全产业带，实施高标准农田建设工程，建成10.75亿亩集中连片高标准农田。根据规划，到2025年累计建成10.75亿亩并改造提升1.05亿亩、2030年累计建成12亿亩并改造提升2.8亿亩高标准农田；到2035年，全国高标准农田保有量和质量进一步提高。同时，我国仍有不少中低产田，要稳步推进中低产田改造，稳定提升粮食产能。

耕地稳，则粮食稳。我国以占世界9%的耕地、6%的淡水资源，养育了世界近1/5的人口，从当年4亿人吃不饱到今天14亿多人吃得好，有力回答了“谁来养活中国”的问题。

也要看到，虽然我国粮食生产连年丰收，但大国粮仓并非高枕无忧。百年变局和世纪疫情交织影响，世界进入动荡变革期，全球粮食产业链供应链不确定风险增加。当前和今后一个时期，我国粮食供求紧平衡的格局不会改变，农产品保数量、保多样、保质量的任务会越来越重。像我国这样的人口大国，粮食安全一定要警钟长鸣，不能轻言粮食已经过关了，必须把耕地这个粮食生产的命根子牢牢抓在手里。

人不负耕地，耕地定不负人。实践反复证明，护住了耕地、提升了耕地质量，我们的饭碗就端得稳、端得牢、端得好。

《 人民日报 》（ 2022年04月25日 11 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)