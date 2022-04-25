原标题：国家防办、应急管理部安排部署近期强降雨防范应对工作

中新网4月24日电 据应急管理部官方网站消息，气象部门预测，4月24日至26日，南方地区有明显降雨过程，西南地区东部、江淮、江南、华南大部等地部分地区将有大到暴雨，局地大暴雨。24日，国家防办 应急管理部安排部署近期强降雨防范应对工作，要求加强短历时强降雨的临灾预警，做好“最后一公里”预警。

国家防总副总指挥、应急管理部部长黄明对本轮强降雨防范应对提出明确要求。4月24日，国家防总秘书长、应急管理部副部长兼水利部副部长周学文主持防汛视频会商调度，与中国气象局会商研判，视频连线河南、江西、湖北、湖南等14个省份防指和消防救援总队、森林消防总队，进一步部署重点地区防汛工作。应急管理部总工程师李坤刚参加。

会议指出，当前我国已由南向北陆续进入汛期，本次降雨过程影响范围广、局部强度大，各地一定要高度警惕、严阵以待。国家防办近期印发了《关于加强基层防范应对极端暴雨工作的指导意见》，各地要统筹好防汛救灾工作和新冠疫情防控，抓细抓实各项措施。

会议强调，要充分认识做好今年防汛救灾工作的重要意义，各级防指要坚持人民至上、生命至上，树牢底线思维，以更高标准、更严要求、更实举措抓好各项工作。要扎实做好监测预报预警，强化会商研判，要加强短历时强降雨的临灾预警，建立直达基层责任人的“叫应”机制，特别要做好“最后一公里”预警。要加强隐患排查，建立完善风险隐患台账，落实整改措施，限期完成整改。要紧盯重点部位，强化转移避险，做好山洪地质灾害易发区、河湖易涝区、城市地下空间、旅游景区、施工场所、工矿企业等高风险区域群众的安全转移方案，及时发现灾害征兆，提前果断转移受威胁人员，确保群众生命安全。要提前预置抢险救援队伍，备足抢险救灾物资，一旦发生险情灾情，高效组织抢险救援，同步做好受灾群众救助工作。要加强应急值守，严格落实领导带班和24小时值班制度，重大险情灾情要第一时间上报。

(责编：申佳平、陈键)