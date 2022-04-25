蒋若静 赵婷婷 王斌

原标题：生活工作在朝阳人员今起核酸检测

今起将对生活、工作在朝阳的人员进行核酸检测；将朝阳区潘家园街道松榆里社区定为高风险地区、松榆东里社区定为中风险地区；全市生活必需品市场货源供应充足；本轮疫情感染者均收治在地坛医院，其中14例学生病例病情平稳……昨日下午，北京市第313场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开，通报本市最新疫情及处置情况，并回应市民关切。

4月23日16时至24日16时，本市新增本土新冠肺炎病毒感染者21例，含1名教师和4名学生。昨日下午，北京市第313场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开，北京青年报记者了解到，自4月22日至昨日发布会通报时，本市已累计报告41例新冠感染者。昨日起，将朝阳区潘家园街道松榆里社区定为高风险地区、松榆东里社区定为中风险地区，今起将对生活、工作在朝阳的人员进行核酸检测。此外，本轮疫情感染者均收治在地坛医院，其中，13至16岁学生病例14例，目前所有学生病例病情平稳。

新增21例感染者

涉及全市5个区

北京市疾控中心副主任庞星火昨日通报，4月23日16时至24日16时，本市新增本土新冠肺炎病毒感染者21例，其中确诊病例16例、无症状感染者5例；朝阳区11例、房山区6例、顺义区2例、西城区1例、通州区1例。

感染者159：为汇文中学垂杨柳分校教师，现住朝阳区南磨房乡南新园小区9号楼。感染者160、161、162、179均为在校学生，现住址均位于朝阳区。

感染者163、165：为夫妻关系，现住朝阳区潘家园街道松榆里23号楼。4月16日感染者140、141曾为其维修房屋。4月22日作为密切接触者进行核酸检测，4月23日确诊。

感染者164：现住朝阳区孙河乡康营家园17区1号楼。4月19日感染者140、141曾为其装修房屋。4月22日作为密切接触者进行核酸检测，4月23日确诊。

感染者166现住朝阳区高碑店乡方家村。4月22日作为风险人员进行核酸检测，4月23日确诊。

感染者167、170：现住房山区窦店镇于庄村，自述4月19日、21日曾与感染者165一同到窦店镇瓦窑头村太和褡裢火烧店就餐，4月23日作为密接者进行核酸检测，当日被诊断为无症状感染者。

感染者168、169：均为感染者145的家人，现住址与感染者145相同。4月22日作为密切接触者进行集中隔离，4月24日被确诊。

感染者171：现住房山区城关街道南大街75号，窦店镇瓦窑头村太和褡裢火烧店厨师。4月19日感染者165曾到其店中就餐。4月23日作为密切接触者进行核酸检测，当日报告结果为阳性，4月24日诊断为无症状感染者。

感染者172：现住房山区窦店镇于庄村，建筑工人。4月23日作为感染者170的密切接触者进行核酸检测，当日报告结果为阳性，4月24日诊断为无症状感染者。

感染者173：现住西城区大栅栏街道西壁营胡同。4月22日感染者145曾到其东城区家中维修房屋。4月23日作为密切接触者进行核酸检测，4月24日被诊断为无症状感染者。

感染者174、175：现住房山区窦店镇于庄村。4月23日作为感染者167的密切接触者进行核酸检测，4月24日报告结果均为阳性，当日被确诊。

感染者176：现住朝阳区垡头街道垡头西里三区11号楼。4月23日作为感染者139同时空人员进行核酸检测，当日报告结果为阳性，4月24日被确诊。

感染者177：为感染者176的丈夫，现住址与感染者176相同。4月24日被确诊。

感染者178：现住通州区某建设项目工地宿舍。4月23日作为风险人员进行核酸检测，4月24日被确诊。

上述感染者均已转至定点医院。目前已对上述感染者开展流行病学调查和密切接触者追踪，对涉及的风险点位进行排查，对各类风险人员实施分类管控，有关流调溯源工作仍在进行中。

22日以来报告41例感染者

近1/4为60岁及以上老人

市疾控中心对4月22日以来通报的感染者139、140、141、143的标本进行基因测序，结果显示病毒均属于奥密克戎变异株，4例感染者病毒序列完全一致，与近期京外聚集性疫情，以及该省外溢至其他省市的病毒序列完全一致。综合流行病学调查及基因测序结果初步判断，感染者140、141、143为同一传播链，感染者139流调溯源工作仍在进行中，感染来源还需结合流行病学调查进一步确定。

庞星火介绍，自4月22日以来，本市累计报告41例新冠肺炎病毒感染者，涉及5个区，其中朝阳区26例、房山区7例、顺义区6例、西城区1例、通州区1例。初步流调结果显示，目前已隐匿传播了一周，短期内出现了多代病例，提示病毒传播隐匿、速度快，防控难度进一步加大。41例感染者中，近1/4为60岁及以上老年人，老年感染者中未接种新冠疫苗比例达50%。

朝阳两社区调整风险等级

轨迹有交集人员立即报告

庞星火还通报了调整风险等级的情况，截至2022年4月23日24时，朝阳区潘家园街道松榆里社区近14天累计报告6例本土确诊病例，朝阳区潘家园街道松榆东里社区近14天累计报告2例本土确诊病例，经市疾控中心评估，按照《北京市新冠肺炎疫情风险分级标准》，本市从昨日起将朝阳区潘家园街道松榆里社区定为高风险地区，将朝阳区潘家园街道松榆东里社区定为中风险地区。

截至目前，全市共有高风险地区1个，为朝阳区潘家园街道松榆里社区；有中风险地区1个，为朝阳区潘家园街道松榆东里社区。全市其他地区均为低风险地区。

庞星火提醒，请与病例活动轨迹有交集人员、接到健康宝弹窗提示人员立即向社区、单位报告，配合各项防控措施。进行核酸检测时要有序排队、不扎推、注意手部卫生、保持安全社交距离，核酸检测结果未出之前，自觉做到不聚集、不离京。如身体出现不适，不自行购药服药，及时按规定就医。

庞星火提醒广大市民朋友，近期非必要不出京，倡导就地过节，减少不必要的聚餐聚会，“在本起疫情中仍有老年感染者未接种新冠疫苗。接种新冠疫苗是预防感染新冠病毒后导致重症、危重症和死亡的有效措施，请符合条件的人群尤其是老人和儿童尽快接种疫苗，如已经完成基础免疫半年后，请尽快进行加强免疫接种”。

文/本报记者 蒋若静 赵婷婷 王斌

内存

朝阳区14个封控区名单

潘家园街道松榆东里11号楼、42号楼，松榆里23号楼；

垡头街道翠城馨园 230 号楼，垡头西里 38 号楼，垡头西里三区 11 号楼；

劲松街道农光东里甲10号楼；

十八里店乡周庄嘉园三期20号院5号楼，周庄嘉园东里 C 区 19 号楼，弘善家园 F 区 101 号楼，周家庄中路19号院13号楼，十八里店乡横街子3-15号、红楼青年公寓、横街子电工组；

孙河乡康营家园 17 区 1 号楼；

南磨房乡双龙南里东区 132 号楼，南新园小区9号楼、16号楼。

朝阳区14个管控区名单

潘家园街道松榆东里10号楼、12号楼，松榆里 24-27号楼；

垡 头 街 道 翠 城 馨 园 227号、229号、232 号楼，垡头西里41号、42 号楼，垡头三区3号、5号、6号、7号、8 号楼及三号院平房院，垡头西里三区12号、13号、14 号楼；

八里庄街道甘露园南里25号朝阳园小区3号楼、4号楼；

十八里店乡弘善家园F区102号楼、103 号楼，周庄嘉园三期20号院1号楼、6号楼，周庄嘉园东里 C 区 16、17、18、20 号楼，周家庄中路19号院9号楼、14号楼，横街子区域四至为东北角横街子18号，西北角横街子24号，东南角横街子65号，西南角横街子71号的全部区域；

孙河乡康营家园17区2号楼、4号楼，康营家园29区7号楼、10号楼、11号楼，康营家园B区1号楼、2号楼、3号楼、5号楼；

南磨房乡南新园6号楼、7号楼、10号楼、15号楼、17号楼、20号楼、21号楼。

(责编：申佳平、陈键)