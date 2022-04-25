张恩杰

原标题：电子阅读用户已进入深度阅读阶段

小朋友体验“5G云游博物馆”

观众体验AI声音辨认，这种技术可以根据阅读内容自动变音

工作人员演示虚拟剧本游戏的过程

4月23日至25日，为期三天的首届全民阅读大会在京举办。“数字阅读”成为大会的一个焦点话题。据中国音像与数字出版协会发布的《2021年度中国数字阅读报告》显示：2021年我国数字阅读用户规模为5.06亿，相比2020年的4.94亿，增长率为2.43%；人均阅读量电子阅读11.58本、有声阅读7.08本。

据中国音像与数字出版协会第一副理事长张毅君介绍，本年度报告基于全国46家数字阅读平台(企业)、传统出版单位、研究机构以及近10万名数字阅读用户的调研数据编制而成，数据采集时间跨度为2021年1月至12月。

2021年中国数字阅读整体营收规模为415.7亿元。其中大众阅读302.5亿元，有声阅读85.5亿元，专业阅读27.7亿元。

在收入结构方面，订阅营收为219.07亿元，广告营收为106.83亿元，版权营收为65.68亿元，其他营收为24.12亿元。相比于2020年，订阅营收、广告营收和版权营收三个板块分别增长了12.70亿元、33.37亿元和23.83亿元，对整个市场规模增长的贡献率分别达到了18.17%、47.73%和34.10%。

《报告》还显示，截至2021年底，数字阅读上架作品数量约3446.86万部，相比2020年的3103.6万部，增长率为11.06%。这其中，网络文学作品约为3204.62万部，电子书约为180.54万部，其他作品约为61.70万部。

2021年我国数字阅读用户规模为5.06亿，相比2020年的4.94亿，增长率为2.43%；人均阅读量电子阅读11.58本，有声阅读7.08本；从阅读时长来看，电子阅读用户已经进入深度阅读阶段，而有声阅读呈现较为碎片化的特点。

张毅君表示，从上述《报告》数据来看，2021年我国数字阅读行业依然保持良好发展势头，市场规模继续扩大、精品佳作不断涌现、用户粘性持续攀升、海外拓展成效斐然、保障能力持续增强。

现场

数字阅读成果展

带来沉浸式阅读体验

数字阅读成果展正在首届全民阅读大会数字阅读体验馆展出。《迷宫·如意琳琅图籍》、新华字典APP、中国诗词小课、国韵承传APP、“史学双璧”多媒体出版工程、《皮影中国》AR绘本、“轨道在线”AR、中油阅读APP系统、咪咕5G云党建、5G云游博物馆、“凯叔讲故事”玩偶、番茄小说AI朗读等等为观众提供了沉浸式的阅读体验。

“钟鼓楼西南不远，是有名的什刹海。所谓‘海’，其实就是浅水湖，一半种着荷花，一半辟为稻田……”北京青年报记者在现场点击番茄小说概念音色抢鲜听电子屏幕，一段用天津相声演说刘心武《钟鼓楼》的高度拟人声音，让人切实体验到幽默的津味儿。

据现场工作人员介绍，番茄小说AI朗读由火山语音团队提供技术支持，为了让AI音色接近真人播讲的效果，在合成音质、韵律重音、语气语调等多个方向上都进行了模型探索和优化，为用户提供了高度拟人的沉浸式听书体验。

不仅如此，番茄小说AI朗读还打造了风格多元的音色矩阵，能适配小说人物的不同人设，表达出开心、悲伤等多种情感，让AI音色恰当地表现出故事中的喜怒哀乐。尤其是概念音色抢鲜听这一选项，可以多角色对话，多风格音色演绎不同角色，智能预测情感及语气，让听书更有沉浸感。在特色方言方面，东北老铁音、陕西掌柜音、天津相声音，三种方言形象演绎，让听书更有趣。

“俺老孙来也，俺是花果山美猴王……”在“凯叔讲故事”展位，记者看到一套唐僧师徒四人西天取经的故事玩偶。拿起惟妙惟肖的孙悟空造型，按动电钮，就听到一段又一段齐天大圣的故事。

据工作人员介绍，基于线上虚拟音频衍生出实物产品,把孩子喜闻乐见的玩偶形象和凯叔优质内容，创造性地结合起来，打造成行业首创的产品形态——故事玩偶。不需要依赖网络，方便孩子们在不同的场景随时、自主使用，给孩子提供优秀的使用体验，减少了孩子听故事对于家长手机的依赖。

活动

全国46家书店

获称“年度最美书店”

4月24日上午，首届全民阅读大会·年度最美书店发布活动在京举行，全国共有46家书店获得“年度最美书店”殊荣。这其中，北京有两家书店入榜，分别为北京图书大厦、PAGEONE北京坊店。

据了解，本次获得“年度最美书店”的46家书店，涵盖了全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团。其中既有新华等国有书店品牌，也有民营书店品牌；既有综合性的大型书城，也有小而精的特色书店；既有转型升级的书店老品牌，也有近几年出现的书店新面孔。

它们特色鲜明，亮点突出，展现了实体书店红色传承之美、文化涵养之美、责任担当之美、业态创新之美、融合发展之美、环境设计之美，反映了实体书店近年来创新发展的最新成果和在逆境中不怕困难、奋发有为的精神风貌。

西城区“阅读春天”

系列活动云上开启

2022年4月23日，是第27个“世界读书日”。北京市西城区“阅读春天”系列活动于当日在云上开启，活动推出新书《西城起风景——觅阅》，书中精选了西城区有特色的26家书店和阅读空间；同时公布了西城区本届“阅读之友”名单，他们将发挥自身优势，引领带动广大市民体验优质阅读。

当天的“阅读春天”活动上推出了西城区历时八个多月编辑的新书《西城起风景——觅阅》，书中精选了西城区有特色的26家书店和阅读空间，以摄影作品为主，辅以文字，展现书店和空间的独特之美，引领读者走进书店和阅读空间，享受阅读，养成良好的阅读习惯。

活动公布了西城区本届“阅读之 友”的名单，他们将发挥自身优势，引领带动广大市民体验优质阅读，通过自身所长，为“书香西城”建设贡献力量。

雪漠携新书

谈碎片化阅读

随着“世界读书日”的到来，作家雪漠携新书《雪漠诗说老子》在爱奇艺知识平台开讲“拯救阅读力”公开课，倡导碎片化时代“多读书、读好书、善读书”的生活方式，为首届全民阅读大会贡献了一场精彩的智慧阅读盛宴。

《雪漠诗说老子》今年4月由人民文学出版社出版，书中，作者雪漠用一首哲理长诗创造性阐释中国传统文化经典，读懂《老子》五千言。直播交流中，雪漠说：“如果说老子的《道德经》是葡萄的话，《雪漠诗说老子》就是酿成的葡萄酒。”

对于当下手机碎片化阅读时代，在雪漠看来，每天浅表化的、碎片化的阅读，让我们的思维被手机所控，我们进不了自己的心，进不了世界，我们的阅读力被摧毁了，心变得非常浮躁，这是碎片化时代非常可怕的东西。“所以，碎片化时代要学会拯救我们自己的阅读，拯救阅读就是拯救思维，拯救智慧。通过对文学和文字的品读，可以让我们的思维走向一个更大的人，更精彩的人，而不是一个被机器所控的生物，被手机所控的生物，拯救阅读是我们每个人必须正视的事情。”

熹阅堂“图书4S店”

捐书渠道启动

坐落于北化机爱工场产业园区内的熹阅堂图书馆，以它独特的建筑风格，涵盖重点门类图书4万册和可集阅读、休闲、展览于一体的多功能空间，吸引了众多读书爱好者前来打卡体验。为迎接第27个世界读书日，熹阅堂图书馆于4月23日启动“图书4S店”捐书渠道，开启“书香中国图书捐赠”公益活动。

熹阅堂图书馆方面表示，将继续担任公益使者，长期接受爱心读者捐赠的书，负责把书籍统一捐赠给需要的人，让图书生命继续延续。

图书馆主理人表示：熹阅堂图书馆刚开业时，就已实施了“公益之路 点亮之旅”的办馆宗旨，通过点对点文化帮扶项目为出发点，将公益书籍通过政府工作人员转交至对口帮扶地区，到目前捐赠图书几千册。

活动结束后，会将爱心读者捐赠的图书全部捐出，为山区儿童添置一批课外读物，送上春天的礼物。据了解，本次活动将持续一周。

本组文/本报记者 张恩杰

摄影/本报记者 王晓溪

统筹/满羿

(责编：申佳平、陈键)