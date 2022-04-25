原标题：全市生活必需品市场货源供应充足

昨天的发布会上，北京市商务局副局长赵卫东表示，本市积极采取措施保障首都生活必需品市场供应，确保供应和价格平稳。“根据近期监测，目前全市生活必需品市场货源供应充足，交易正常。”赵卫东介绍，从批发端看，近一周蔬菜日均上市量稳定在2.2万吨以上，特别是4月23日北京突发局部疫情，本市积极协调批发市场组织货源，加大调运。4月24日蔬菜上市量达2.27万吨，较23日增加9.1%；猪肉和鸡蛋供应量分别稳定在560吨、410吨以上，均处于正常水平；粮油日均供应量6000余吨，保持稳定。

从零售端看，商超门店、社区菜店及直营直供店等各类生活必需品和生活物资供应平稳；从货运端看，各类生活必需品绿通车辆运输畅通，近一周各收费站日均绿通车通行车辆6800余辆，较上一周增加13.4%，近两日绿通车通行车辆均超过7100车辆，完全能够满足运输需求；从末端配送看，社区菜店、网点、门店、电商前置仓等末端配送基本正常，对于封控小区周边短时间出现消费量增加现象，市区及时按照“点对点”监测补货机制，指导企业加大调货，满足市民消费需求，货源供应得到快速解决。整体看，目前北京生活必需品市场供应和物流配送稳定，市场供应正常有序。此外，在坚持日常供应监测的基础上，本市加强对重点保供企业经营运营情况、企业存货和断货情况，每日车辆通行及进场车辆情况监测，特别是重点加强对封控小区周边网点监测，及时了解掌握供应中面临的问题和需要解决的困难，及时协调解决。

在批发端，要求新发地、大洋路、顺鑫石门等主要农产品批发市场发挥供应主渠道作用，组织市场商户，加强产销对接和调运力度，确保市场货源充足；在零售端，要求物美、京客隆、超市发等重点连锁超市和京东、美团等生鲜电商企业提高蔬菜自采量，增加货源供给，保障末端供应稳定。

针对4月23日北京突发局部疫情，市商务局迅速组织人员前往朝阳区等涉疫封控区域周边现场指导超市、前置仓及社区菜店做好保供；向各区印发《关于进一步做好当前生活必需品及日常生活物资应急供应保障工作的通知》，要求各区针对当前疫情防控形势，迅速落实区级保障措施；要求物美、永辉、京客隆、家乐福等重点连锁超市针对封控管控小区，加强人员力量调配、增加生活物资供应，及时补货，确保不断档不缺货。目前，各封控小区生活必需品供应稳定。

此外，针对部分电商平台短时间内因订单量激增，出现配送延时、无法下单等情况，要求美团买菜、叮咚买菜、每日优鲜等重点生鲜电商平台加大货源组织力度，增加前置仓货物储备，增加线下配送人员，确保及时配送。同时，要求各区指导封控管控社区采取“线下集单，集采集配”等方式，组织线下超市、社区菜市场等保供企业积极与社区对接，采取多种方式精准满足居民需求。

(责编：申佳平、陈键)