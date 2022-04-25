原标题：大学毕业当“破烂王” 她说自己做对了

脚踩废纸堆借力、紧握扶手、侧身坐进驾驶室，启动、倒车、前进、叉纸，将杂乱铺放的废纸放进打包机……在浙江金华，一位头戴蝴蝶结发饰、妆容精致的女孩熟练地操作着铲车。她就是本期青春派·面孔的主人公邓汝慧，不少网友亲切地喊她“废纸妞”。

1993年出生的邓汝慧是江西人，她的父母在浙江开了一个废品收购站。“那时候废品论斤卖，一两毛一斤，爸爸妈妈在店里等人家把废品送上门来卖，他们要从早上六七点一直干到晚上七八点。”邓汝慧告诉北京青年报记者。

2015年，邓汝慧毕业于某大学商务英语专业。走出校园后，她曾应聘过企业文员。但一心想要尝试新鲜事物的她只工作了几个月就不干了。“就想出去闯一下。”邓汝慧说。后来，她兼职做起了网店店主，开始卖衣服。但新人入行，邓汝慧不能及时拿到热销服装样板图，最后，小店不是来不及上新就是跟不上潮流，坚持了一年后，她选择了放弃。

摸爬滚打一番后，她决定进入废品回收行业。

2016年，邓汝慧在浙江永康租下了一个500多平方米的厂房，建了废纸打包站。收废品的大爷大妈们将挨家挨户收来的废纸拿来卖，工厂再用废纸打包机将这些废纸进行打包压缩，最后等客户来提货。邓汝慧说，她的厂房平均每天能收十几二十吨废纸。

三年前，邓汝慧开始在自己的短视频账号上不定期更新视频。不少网友都关注到了邓汝慧那个以灰黄色调为主的废纸打包站里的那台庞大的粉色打包机。

邓汝慧解释，这台废纸打包机是在短视频平台上的一家机械厂专门订购的，对方也是她的粉丝。“希望我的工作场地可以拥有公主款。”在她分享的视频中，有以这台粉色机器为背景跳的舞蹈；有拿着炮仗壳、废纸筒、旧报纸等东西的走秀；偶尔还会进行行业揭秘，比如500多吨黄板纸她能赚多少钱，一个废纸打包站需要多少投资等等。

面对网友们的各式评论，邓汝慧则是一副平常心。“有人怀疑我作秀，我觉得没必要解释，有人觉得年纪轻轻一个小姑娘收垃圾是个新鲜事，我觉得不足为奇，其实有很多年轻人都从事这一行，只不过他们没有把自己的生活分享出来。”

回想自己的就业、创业之路，思考一阵后，邓汝慧说，“收废品确实是个脏活儿、累活儿，但行业不分贵贱，天道酬勤，只要吃苦耐劳就会有收获。”

(责编：申佳平、陈键)