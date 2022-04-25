董鑫

原标题：一季度1.22万件恶意囤积商标被驳回

昨日，国新办举行新闻发布会，介绍2021年中国知识产权发展状况，并答记者问。

国家知识产权局副局长何志敏介绍，2021年全年，知识产权局在商标审查程序中累计打击恶意注册商标48.2万件，其中主动驳回恶意囤积商标6.04万件，集中驳回损害社会公共利益的恶意抢注商标1628件。在商标异议评审程序中，累计打击恶意注册商标3万件。在后续程序中依职权主动宣告商标无效1729件，依职权主动宣告无效的商标数量是过去10年总和的5倍。在高压震慑下，部分违法人员主动放弃了其恶意注册的商标。

今年以来，知识产权局持续打击商标恶意注册的力度不减。第一季度，在审查程序中驳回恶意囤积商标1.22万件，驳回恶意抢注商标1628件，依职权主动无效宣告707件。并分两批对恶意抢注涉及冬奥会、冬残奥会的1742件商标及其申请人、代理机构予以通报曝光。

何志敏表示，下一步将继续健全常态化工作机制，聚焦商标工作高质量发展目标，持续规范商标注册申请行为，积极助力营造良好营商环境和创新环境。

中宣部版权管理局局长王志成介绍，截至3月15日，各视频、社交、直播、电商及搜索引擎平台接到各类权利人通知后共计删除涉冬奥侵权链接110770个，处置侵权账号10072个。全国各级版权执法部门共计出动执法人员18.5万人次，检查实体市场相关单位8.9万余家，有效保证了冬奥版权保护秩序。目前，国家版权局等六部门正在联合挂牌督办一批涉冬奥侵权盗版重点案件，相关进展将适时公布。

(责编：申佳平、陈键)