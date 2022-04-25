本报记者 张亚雄

原标题：我国知识产权创造质量持续提升

国家知识产权局局长申长雨24日在国新办新闻发布会上表示，当前，我国正在从知识产权引进大国向知识产权创造大国转变。我国知识产权创造质量持续提升，保护水平显著增强，运用效益加速显现。

据申长雨介绍，五年来，我国知识产权创造质量持续提升。累计授权发明专利253.1万件，年均增长13.4%；累计注册商标2770.5万件，年均增长29.0%。著作权、植物新品种、集成电路布图设计登记量也屡创新高。截至2021年底，国内（不含港澳台）每万人口高价值发明专利拥有量达到7.5件，是2017年末的近2倍。PCT国际专利申请量跃居世界第一。知识产权使用费进出口额由2017年的2265.1亿元增长到3783.0亿元，其中出口年均增速达23.8%，是进口增速的2.03倍。

与此同时，知识产权保护水平显著增强。知识产权保护原则写入民法典。完成商标法、专利法、著作权法新一轮修改，建立了国际上最高标准的惩罚性赔偿制度。重新组建国家知识产权局，实现了专利、商标、原产地地理标志、集成电路布图设计等的集中统一管理。最高人民法院挂牌成立知识产权法庭，最高人民检察院设立知识产权检察办公室。知识产权行政保护也更加有力，综合执法和专项行动持续开展。成功推动了《视听表演北京条约》正式生效，加入《工业品外观设计国际注册海牙协定》，签订了中欧地理标志协定，对内外资企业的知识产权一视同仁、同等保护。知识产权保护社会满意度由2017年的76.69分，提高到2021年80.61分，整体步入良好状态。

此外，知识产权运用效益加速显现。有关统计和报告显示，2020年，专利密集型产业增加值达到12.13万亿元，占GDP比重达到11.97%，成为经济高质量发展的重要支撑。版权产业增加值达到7.51万亿元，占GDP比重达到7.39%。全球领先的5000个品牌中，中国占到408个，总价值达1.6万亿美元。我国还通过专利技术强农、商标品牌富农、地理标志兴农、植物新品种惠农，有力发挥知识产权在助力脱贫攻坚中的重要作用，打造了知识产权助力精准脱贫的中国样本。

“我国知识产权事业的发展成就也得到国际社会的高度评价。”申长雨指出，我国在世界知识产权组织发布的《全球创新指数报告》中的排名，从2017年的第22位提升至2021年的第12位，稳居中等收入经济体之首，是世界上进步最快的国家之一。我国在多个细分指标上表现良好，PCT国际专利申请量连续三年位居世界首位，知识产权收入在贸易总额中的占比持续提高，进入全球百强的科技集群数量跃居全球第二，表明我国正在从知识产权引进大国向知识产权创造大国转变。

(责编：申佳平、陈键)