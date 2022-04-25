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看“铁牛”种棉

本报记者 李慧
2022年04月25日09:05 | 来源：光明日报
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原标题：看“铁牛”种棉

　　 【我在现场】

　　 春光煦暖，机车隆隆。新疆巴音郭楞蒙古自治州博湖县博斯腾湖乡库代力克村，棉田一眼望不到边。

　　 “突、突、突……”大马力播种机一边和大地对话，一边变着戏法：机器驶过后，一排排地膜随之整齐地“罩”在了棉田上。

　　 “这自动播种机，人称‘铁牛’，马力大，本事更大！”种棉大户陈玉考颇为自豪，“过去人工播种，30亩的棉田，我一星期都种不完。现在有了‘铁牛’，轰隆隆一趟下去，开沟、下种、铺膜、覆土，一气呵成，不到1小时就完事儿啦！”

　　 速度是快，可“铁牛”种棉，能像人工播种那么细致吗？以前，陈玉考也有点儿不放心。是农机技术推广站让他“开了眼”。

　　 “用上北斗导航系统，1000米内行直列齐的误差不超过2.5厘米。”推广站站长一番话，让陈玉考知道，这“铁牛”可不是粗笨的伙计，精细得很哩！

　　 种棉有“铁牛”，速度效率都不愁！尝到机械化种棉的甜头，今年，陈玉考承包了棉田2800亩。“现在种棉，播种、上肥、灭虫、浇水、采收，都不用我自己动手！”望着齐整的条田，陈玉考喜不自胜。

　　 今年，新疆预计播种棉花3700万亩，已经实现耕地、播种全部机械化，棉花采摘机械化率也达到了80%。

(责编：申佳平、陈键)

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