韩寒

原标题：书香充盈神州大地

四月春光郁郁，正是读书好时节。在第27个世界读书日来到之时，首届全民阅读大会举行。

一幅各方倡导和推广全民阅读、书香充盈中华大地的画卷，在“全民阅读成果展”上徐徐展开。

顶层规划不断加强

“读书已成了我的一种生活方式。读书可以让人保持思想活力，让人得到智慧启发，让人滋养浩然之气。”“要提倡多读书，建设书香社会，不断提升人民思想境界、增强人民精神力量，中华民族的精神世界就能更加厚重深邃。”成果展上，习近平总书记倡导读书的话语，引人注目。

重视全民阅读，倡导建设书香社会，不仅体现在领导人的话语里，也体现在国家制度设计中。成果展上，全民阅读政策法规出台的“时间线”清晰全面——

2006年，中央宣传部等11个部门联合发出《关于开展全民阅读活动的倡议书》，提倡人人读书。

2012年，“开展全民阅读活动”写入党的十八大报告。

2021年，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出，“深入推进全民阅读，建设‘书香中国’”。

2022年，“全民阅读”连续第九次被写入政府工作报告。

除了顶层规划外，《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》等法律，也对支持、促进全民阅读作了规定，全国17个省（自治区、直辖市）及地级市通过颁布了地方性阅读法规。

业界热议，政策法规的出台，说明全民阅读已成为我国文化强国的重要举措。

阅读服务日臻完善

“我来东莞17年，其中来图书馆看书有12年”“想起这些年的生活，最好的地方就是图书馆了”，2020年6月，一则爱读书的农民工留给东莞图书馆的留言，感动了无数人。

图书馆是盛满书籍的海洋，是爱读书之人的港湾。

数据显示，我国现有公共图书馆3212家。近年来在各地各部门大力推动下，公共图书馆已成为向全民阅读提供公共服务的重要支撑力量。

就在23日，国家图书馆和中国图书馆学会共同举办了“书籍 春风 还有你——2022年4·23世界读书日特别活动”，来自各地图书馆的馆员共同朗读一封信，向各地读者发出读书的邀请。

除了公共图书馆，农家书屋、社区书屋、职工书屋、乡镇综合文化站遍布全国各地，规模不断扩大、数量不断增加，织出一张初具规模的“阅读公共服务网”。

在吉林，9365个农家书屋、1839个社区阅读空间、1610个实体书店、66个高校图书馆、66个公共图书馆，构筑了广泛覆盖省域的阅读阵地，亿册图书在群众中手手相传。

在上海，600余家实体书店和上海图书馆一起，打造“15分钟阅读服务圈”。

在浙江，建有图书馆、城市书房、实体书店、书院等各类阅读设施12万余家，兴建农家书屋22363家，全省阅读公共服务网络初具规模。

在内蒙古，建成11556个收家（草原）书屋，实现行政村（嘎查）全覆盖，广袤的草原不难见到读书的身影。

书声出城郭，文气满郊墟。无论是在城市还是在乡村，遍布的阅读公共设施让书香充盈神州大地。

阅读活动多姿多彩

“我又看见了/一群又一群的青年/那挂满汗水的面孔/我又听见了/他们嘹亮的歌声/在荒芜的土地上回荡……”4月23日，在首届全民阅读大会主舞台上，一首诗歌的朗诵为今年“书香中国·北京阅读季”拉开了帷幕，这已是北京市连续十余年举办阅读活动。

“魂飞万里，盼归来，此水此山此地。百姓谁不爱好官？把泪焦桐成雨。生也沙丘，死也沙丘，父老生死系。暮雪朝霜，毋改英雄意气！”4月21日，在江西新余，“全国书香之家”“全省最美读书人”称号获得者简俊明和当地干部、群众、师生代表一起，朗诵了期刊上发表的文章。

据统计，近年来，全国80%的县级以上城市都举行了全民阅读活动。以“书香中国”为总体品牌，“书香中国·北京阅读季”“书香中国·上海读书周”“书香天府”“书香荆楚”“书香江苏”“南国书香节”“深圳读书月”等地方品牌活动的举办，使热爱阅读的习惯一点一滴深入人心。

除了常规内容的阅读，结合地域文化特色打造的读书活动，也如璀璨群星，遍布各地。

在山东，16市均建立了“国学大讲堂”“尼山书院”，建成乡村儒学讲堂1万余个，传统文化在孔孟之乡承续与弘扬。

在云南，根据人缘地缘优势，全民阅读活动既进入了机关、社区，也进入了农村、边寨。针对边寨开展的赠书、阅读活动，在青少年心底播撒下了读书的种子。

2020年第七次人口普查显示，我国60岁及以上人口为2.64亿人，占总人口的18.7%，已超过占总人口10%的老龄化社会标准。老年人的读书需要越来越受到重视。为了聚焦老年人读书，首届全民阅读大会特设“银龄阅读分论坛”，探讨当前我国老年阅读状况、“适老”图书出版、老年阅读推广创新。

“《关于为盲人、视力障碍者或其他印刷品阅读障碍者获得已出版作品提供便利的马拉喀什条约》即将在中国实施”，展览告诉我们，残障人士的阅读权利也同样受到保障。

全民阅读发展态势总体向好，儿童、青少年、中青年、老年人、残障人士等不同人群的阅读需求都得到满足，爱读书、读好书、善读书的社会风尚正逐步形成。

(责编：申佳平、陈键)