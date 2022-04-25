孙潜彤

原标题：云上风景亦精彩 “云展演”为文旅产业打开另一扇门

云上风景亦精彩

疫情之下，“云展演”为文旅产业打开了另一扇门。演出团体试水云端演出，在线上纷纷破圈儿找到新增长点。动辄数以几十万计的播放量，影响力远超过线下演出。

最近，辽宁芭蕾舞团3部原创舞剧通过网络平台进行展播，意在助力抗疫，致敬奋战在抗疫一线的医务工作者、志愿者以及社会各界人士。2020年，辽宁芭蕾舞团首次尝试线上直播就尝到了甜头，当时总播放量超过200万。

“‘云展演’不是疫情防控下的救急手段，而是艺术普惠的一条新路。”沈阳市文联副主席王静说，比如高水平的戏曲、音乐会、书画展，因展演环境的“小众化”，框定了它的普及边界。而那些文化消费力不强的偏远地区恰是渴求文化艺术滋润与营养的地方。高水平的艺术展演，从线下搬到线上，呈现方式变了，但内容依旧厚重鲜活，既有高度也有温度。沈阳市文联正在组织艺术家举办“万众一心、众志成城抗疫主题文艺创作网络展”，仅仅几天时间网络展点击量就超过百万人次。

在文化和旅游部近日公布的“2022年第二季度国家公共文化云网络直录播”入选名单中，辽宁省6场群众文化活动榜上有名。“非遗传承·辽南鼓乐专场音乐会”等群众文化活动将通过“国家公共文化云”平台进行推广播出，进一步扩大公共文化惠民服务的覆盖面。

让更多渴求文化之美浸润的心灵，在云端与艺术相遇。辽宁省博物馆疫情期间闭馆不闭展，省内外游客关注其官方微信公众号，点击“了解辽博”就可“置身”辽博全景VR展线上数字展厅，在线欣赏精彩展览。比如“江山如画——辽宁省博物馆藏中国古代立轴山水画展”，精选66件馆藏精品立轴山水画聚集一展。

“大家好，我给大家介绍一下制作毛笔的关键工艺……”4月初，沈阳胡魁章制笔工艺传承人张忠新应邀在线上给文化遗产保护志愿者做示范。辽宁拥有丰富的非物质文化遗产，目前有76个国家级非物质文化遗产项目，294个省级非物质文化遗产项目。如何保护、传承、利用这些历史文化遗产以彰显辽宁文化特色？辽宁文化遗产保护志愿者团队队长陈赫说，他们邀请了剪纸、面塑等非遗项目的传承人，将这些入门相对容易、所需材料较为常见的非遗技艺通过线上课堂教给大家，让更多“文化粉丝”能够在居家的日子里赓续传承本领。

宅在家中不只观景，亦可“远游”。沈阳市铁西区、沈北新区纷纷推出云端文旅推介“云游铁西”“悦读沈北”。游客可以线上跟随系列专题片一起来一场工业寻根之旅、踏青赏花之旅。想“走”远些的，可以登录辽宁文化云，看一场线上“云展播”，通过《辽河文明》《辽宁长城》等12部与辽宁地域文化相关的系列专题片一起去领略辽宁省独特的地域风采和深厚的文化积淀。

当然，转型线上，上线云端，如何从疫情期间的应急状态，变为真正提升品牌、产业收入的新产品和新服务，还是文旅产业的一个挑战。

(责编：申佳平、陈键)