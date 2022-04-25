王琳琳、宋晨

原标题：我国数据产权保护将承认数据处理者合理收益

随着数字经济等新领域新业态的发展，加强数据产权保护迫在眉睫。国家知识产权局局长申长雨24日在国新办举行的2021年中国知识产权发展状况新闻发布会上介绍，国家知识产权局已成立工作专班，形成了充分尊重数据处理者创造性劳动和资本投入、承认和保护数据处理者的合理收益等原则性思路。

数据是数字经济发展的基础。我国是一个数据资源大国和数字经济大国。统计显示，2020年，以数据为支撑的数字经济增加值规模已达39.2万亿元，占GDP的比重达到38.6%，位居全球第二。实现数据资源合理流动、充分利用和有效保护需要解决好数据产权问题，完善相关制度设计。

《知识产权强国建设纲要（2021－2035年）》和《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》都对构建数据产权保护规则作出部署，要求实施数据知识产权保护工程，深入开展相关理论和实践研究。

申长雨介绍，目前，国家知识产权局已成立工作专班，形成一些初步成果和原则性思路。一是坚持安全为先、发展为要，充分考虑数据安全、公共利益保障和个人信息保护。二是充分把握数据特有属性和产权制度发展规律，实现数据保护模式与数据资源特性高度契合，数据产权保护和数据有效利用有机统一。三是充分尊重数据处理者创造性劳动和资本投入，承认和保护数据处理者合理收益。四是要有利于数据流动和交易，能够促进繁荣数据市场，壮大数字产业，促进产业数字化转型，支撑经济高质量发展。

据介绍，目前，国家知识产权局已经在浙江、上海、深圳等地开展数据知识产权保护试点，力争在立法、存证登记等方面取得可复制可推广的经验做法，为后续制度设计提供实践基础。其中，浙江已经建立了数据知识产权公共存证平台，并开始面向市场主体提供存证服务。

申长雨介绍，下一步，国家知识产权局将继续加强与各方合作，加大理论研究和实践探索，加快推动我国数据产权保护制度的建立和完善。

(责编：申佳平、陈键)