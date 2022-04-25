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“碳”为观止！百年港口的“含碳量”曲线

王井怀、梁姊
2022年04月25日09:11 | 来源：新华网
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原标题：奋进新征程 建功新时代·伟大变革丨“碳”为观止！百年港口的“含碳量”曲线

　　一辆辆集装箱卡车在港口穿梭，聚散天下货物。记者来到辐射三北地区的天津港发现，随着货物吞吐量连创新高，碳排放强度不升反降，划出一道不一样的“含碳量”变化曲线。

　　这是4月9日拍摄的天津港北疆港区C段智能化集装箱码头（无人机照片）。新华社记者赵子硕摄

　　闻得出来的“含碳量”

　　交通运输部水运科学研究院的一篇论文中提到，作为全球供应链的转运节点，港口温室气体排放量约占全球温室气体排放量的3%。

　　“以前，装卸用的岸桥、轨道桥、运货的卡车等，哪一个不烧油，哪一个不是碳排放大户。”天津港集卡司机何振才说。

　　不过，这种情况正在扭转。天津港一份研究2012年以来碳排放强度的图表显示：一条红线曲折上扬，反映出近10年天津港的货物吞吐量在上升；另一条蓝线平稳下滑，代表着天津港碳排放强度稳步下降。

　　港口的碳排放强度是当前观察一个港口绿色转型的重要指标之一。“2012年以来，天津港货物吞吐量上升12%，集装箱吞吐量增长64%，碳排放强度下降了16%。”天津港集团科信设施部副总经理陈艳萍说。

　　4月9日，这是在天津港北疆港区C段智能化集装箱码头拍摄的智能水平运输机器人和智能解锁站。新华社记者孙凡越摄

　　放眼整个天津港，“吐碳”环节越来越少：传统火电逐步被绿电替代，港口建设的绿色能源系统每年减少二氧化碳排放量约2万吨；燃油集装箱卡车逐步“退役”，智能运输机器人、电动卡车上岗，每月可以减少燃油使用279吨、碳排放量865吨；外运公路转为铁路，每年又减少燃油使用23.6万吨。

　　“以前在天津港走一圈，雾霾天里都能闻见一股柴油味儿，海风也吹不掉。现在港区空气变得清新了。”陈艳萍说。

　　看得见的技术“含金量”

　　“含碳量”降低的背后，是港口一项项“黑科技”的上线。

　　这里有“绿色发动机”：全球首个零碳码头智慧绿色能源系统，通过风电、光伏等新能源技术，确保码头在能源生产和消耗均实现二氧化碳零排放。

　　这里有“绿色运输队”：新一代智能水平运输机器人通过搭载激光雷达、视觉摄像头、毫米波雷达等多种传感器，成了一位“眼观六路、耳听八方”的智能司机。岸线长达1100米的码头建有北斗卫星基准站，在5G技术配合下实现动态厘米级高精度定位。

　　“如果有了紧急任务，机器人之间可以协调顺序‘加塞’，比人开的燃油集卡好使。”天津港第二集装箱码头有限公司信息部副经理刘喜旺说。

　　4月9日，在天津港北疆港区C段智能化集装箱码头，智能水平运输机器人在堆场内行驶。新华社记者孙凡越摄

　　这里有“智慧大脑”：首创的智能水平运输系统将场桥、岸桥等码头关键设备串联起来，实现全生产要素实时信息交互。“生产效率提高了，船舶在港时间少了，碳排放量也就下来了。”陈艳萍说。

　　4月9日，在天津港北疆港区C段智能化集装箱码头，岸桥在进行集装箱装卸作业。新华社记者孙凡越摄

　　这个港口“做煤不见煤”。作为我国北方重要的煤炭下水港口，天津港率先在全国港口中实现煤炭铁路集港运输。天津港还实现煤焦100%铁路运输，降低车辆尾气排放和扬尘污染。

　　“在此过程中，天津港实现了散货码头翻车机等设备的智能远程集中操控、皮带机智能在线监测、远程智能洒水抑尘控制。”天津港集团安全环保部环保管理经理王志力说。

　　从零碳码头到零碳港区、零碳港口，还有多远？

　　天津港的“十四五”规划中，零碳港区、零碳港口跃然纸上：

　　满载货物的巨轮缓缓靠岸，在远端的智能调度中心的指挥下，自动化岸桥、轨道桥次第排开接收指令，快速运转；无人驾驶的智能运输机器人在堆场里自如穿行。矗立的风机徐徐转动，为港口生产传输清洁电能……

　　从零碳码头到零碳港区、零碳港口，天津港一步步“降碳”。

　　这是4月9日拍摄的天津港北疆港区C段智能化集装箱码头（无人机照片）。新华社记者赵子硕摄

　　——天津港正在部署覆盖1400余个点位的天津港综合能源管控平台。“一个平台掌握水、电、油、气等关键能源要素的监测、管理、优化、预警。”王志力说，“实现能源消耗和碳排放的动态管控，也为后续减碳指明方向。”

　　——北疆港区C段码头二期绿色能源系统开建，预计今年10月投入使用。“确保吞吐量增加的情况下，绿色能源系统能够满足生产所需的能耗需求。”陈艳萍说。

　　——天津港制定港口水平运输设备清洁化规划，今后将全部更换成电力、氢能等清洁能源设备；远洋船舶靠港期间将全部使用岸电，港区内生产作业将实现零碳。

　　——天津港还持续加大绿色能源开发力度，重点推进防波堤集中式风电和港区内分布式风电、光伏发电系统建设，未来港区新增绿色能源不仅为零碳港区、零碳港口建设提供能源保障，还将惠及周边企业和群众。

(责编：申佳平、陈键)

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