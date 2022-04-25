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多家企业平台北京民生商品备货量已提高到日常2至3倍

谢艺观 宫宏宇 葛成
2022年04月25日09:26 | 来源：中国新闻网
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原标题：多家企业平台北京民生商品备货量已提高到日常2至3倍

　　4日晚间至25日凌晨，中新财经从物美、盒马、京东七鲜、美团买菜等企业平台获悉，其北京民生商品备货量已提高到日常2至3倍，甚至3倍以上。

　　物美表示，为确保生活必需品供应稳定，物美增大商品采购量，按日常2倍以上规模加大外埠基地蔬菜直采量，按日销量的1.5至2倍保持库存，确保肉、蛋、菜等生活必需品货源充足。同时，增加物流大库供货频次，确保供应充足。

　　物美供图。

　　盒马相关负责人表示，北京40家门店供应充足，已经锁定山东、河北等多个直采基地提高供应量，民生商品的整体备货量已经提高到日常的2-3倍。蔬菜比平日增加了近3倍的备货量。

　　美团买菜表示，针对肉禽蛋奶以及新鲜果蔬等市民采购量比较大的商品，美团买菜第一时间加大了相关商品库存，将按日常消费的三到五倍左右进行备货，确保相关商品的库存充足，价格稳定。

　　美团买菜供图。

　　京东七鲜表示，北京部分门店订单量激增，已启动响应机制，目前北京整体备货量已加大到平时的3倍以上，对于米面粮油、果蔬生鲜、方便速食等民生商品保持实时数据监测，并已制定好多套预案保障供应链通畅。(完)

(责编：申佳平、陈键)

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