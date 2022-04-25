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交银租赁：以金融租赁助企纾困 保障货运畅通

2022年04月25日13:15 | 来源：新华网
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原标题：“海陆空”齐发力 交通银行旗下交银租赁全力保障货运畅通

　　面对新冠肺炎疫情的严峻形势，交通银行旗下子公司交银租赁充分利用在“大交通”等基础设施领域的业务优势，重点围绕货运物流等领域加大金融支持力度，通过开辟绿色通道、简化流程、专项支持等举措，以金融租赁助企纾困、支持国内国际货运、保障运输稳定。

　　畅通长三角城际“动脉”。当前，上海疫情防控正处于关键阶段。交银租赁全面摸排全域范围内受影响相关企业业务需求，发挥金融租赁“融资+融物”优势，对城际运输等在内的困难行业加大支持力度。4月，在获悉绍兴某公司资金需求后的第一时间，公司积极联动交行绍兴分行，努力克服不利因素，依托非现场签约及远程办公，在4月15日完成了金额总计1.96亿元、标的为5列轨道车辆及附属牵引系统的租赁业务放款，有效缓解了企业资金周转压力，切实畅通交通运输领域经济循环。

　　支持国际空运不停歇。4月1日，交银租赁顺利将一架波音777货机以融资租赁的方式交付中国货运航空有限公司（简称“中货航”）运营使用。该项目飞机原计划于2022年3月31日经营性租赁到期，为支持国家航空货运发展的战略需求，公司与中货航延续合作，商定将该架飞机以融资租赁的方式继续出租使用。公司相关部门密切协调，实现全程线上的文件签署、系统操作，实现项目飞机顺利起租。自上海本轮疫情发生至今，该机已飞赴多个重要国际航空枢纽，承运货物超过1000余吨，为稳定我国国际货物运输贡献了积极力量。

　　保障海路运输不阻滞。疫情期间，交银租赁在中国船舶北海船厂顺利接收一艘32.5万吨超大型矿砂船，并将其配置于巴西至中国铁矿石运输航线。交银租赁通过线上办公和线下驻场人员的高效配合，顺利完成文件签署，实现项目船舶顺利启航。目前，该船舶已开赴巴西铁矿石装运港，计划单航次运输超过30万吨铁矿石至国内，将支持我国铁矿石进口战略需求，为稳定我国钢铁企业生产提供有力保障。

　　未来，交银租赁将继续不断创新服务方式、拓展服务内容，持续为实体经济提供专业化、高效率的金融租赁解决方案，有序保障特殊时期交通运输及货运企业的平稳运行，全力支持经济社会持续稳定发展，为打赢疫情防控阻击战贡献金融租赁力量。

(责编：曹淼、李源)

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