4月25日，普华永道中国与碳排放披露机构CDP全球环境信息研究中心举行“云签约”仪式，签订战略合作协议。普华永道中国成为CDP “气候变化咨询”和“科学碳目标”相关服务的金牌合作伙伴，双方携手为客户提供低碳转型的专业服务。双方将发挥各自优势，在碳信息披露方面建立全方位的合作，协助企业加速构建低碳战略及向绿色低碳商业模式转型，共同助力“双碳”目标实现，协同共促社会可持续发展。

普华永道中国ESG可持续发展主管合伙人蔡晓颖表示，“推动绿色低碳发展是推动可持续发展的关键。长期以来，普华永道致力于支持企业、政府和社会共同协作以实现脱碳未来，并为应对气候变化做出积极贡献。ESG可持续发展是普华永道中国在其‘新方程’战略下于未来五年的五大重点投资领域之一。我们非常高兴与CDP携手，共同推进企业碳信息披露和绿色低碳转型，为‘双碳目标’的实现贡献力量。”

“为建设一个可持续发展的绿色未来，全球都在采取积极行动，而信息的披露是实现该目标的基础。CDP在碳信息披露方面拥有丰富、全面的数据及专业知识。我们双方强强联手、齐心协力，将更好的帮助企业制定可持续发展战略及应对气候变化的长远规划，助力企业提升ESG表现，打造真正的可持续经济。”普华永道中国ESG可持续发展市场主管合伙人倪清表示。

本次活动由普华永道中国气候变化与可持续发展高级经理冯晨晨主持，普华永道中国ESG报告与鉴证合伙人韩廷存与CDP大中华区合作伙伴关系负责人李蜚代表双方在战略合作协议上签字。普华永道中国ESG可持续发展市场主管合伙人倪清和CDP大中华区负责人吴芙蓉“云见证”了签字仪式。普华永道中国ESG可持续发展主管合伙人蔡晓颖、普华永道中国香港地区气候变化与可持续发展合伙人梁小慧、普华永道中国气候变化与可持续发展合伙人王莹，普华永道中国ESG报告与鉴证合伙人吴倩，CDP亚太区董事总经理陈佳远也通过视频连线出席了签约仪式。

普华永道作出基于科学的减排承诺——在2030年前实现温室气体净零排放。此承诺包括协助客户减排，以及减少来自普华永道的日常运营及供应商的碳排放。2021年7月，科学碳目标倡议验证并通过了普华永道设立的减排目标。科学碳目标倡议 （ SBTi ）是致力于应对气候变化的主流国际倡议，由CDP全球环境信息研究中心、世界自然基金会（WWF）、世界资源研究会（WRI）以及联合国全球契约项目（UNGC）于2015年共同发起。同时，全球商业气候联盟也作为支持平台参与SBTi的呼吁行动。

未来普华永道会携手CDP协助和辅导企业及其管理层完成碳信息披露。同时，普华永道也将关注企业在ESG领域的不同需求，提高企业对碳排放和碳资产的管理能力，并持续辅助企业的可持续发展。

CDP全球合作伙伴关系负责人Paul Robins表示：“欢迎普华永道加入我们认可的解决方案提供商网络。我们相信普华永道将为成千上万通过CDP披露其环境数据的公司带来高价值的专业知识，并支持他们率先采取行动来管理风险并减少其对环境的影响。”

“CDP与普华永道在中国的合作由来已久。我们很高兴普华永道成为CDP ‘气候变化咨询 ’和‘科学碳目标’相关服务的金牌合作伙伴。普华永道的服务和专业知识将帮助企业和组织制定可靠的可持续发展战略，转变其商业模式，为实现《巴黎协定》1.5摄氏度温控目标贡献力量，加快向净零经济转型。” CDP 科学碳目标负责人 Alberto Carrillo Pineda 补充道。

普华永道始终贯彻“知行合一，止于至善”的可持续发展理念，承诺在2030年内实现自身全球范围内的温室气体净零排放，并以身作则践行可持续发展。同时，普华永道把帮助客户低碳转型作为重点之一，为客户提供可持续发展战略、ESG报告与鉴证、气候变化、责任投资、绿色金融等方面的服务，并开发了碳中和管理方案和多种数字化工具，全方位助力企业可持续发展，共同迈向可持续发展和低碳转型。未来，普华永道中国将继续积极推动ESG发展，加强与绿色低碳产业的合作，培育更强大的生态系统、数据库和战略联盟。

(责编：曹淼、李源)