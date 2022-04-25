人民网北京4月25日电 （记者 孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，市场监管总局（标准委）在生活消费、纺织品、生态环境、公共安全等领域，集中发布一批重要国家标准。

在生活消费领域，新修订发布《鲜、冻分割牛肉》国家标准，修改了鲜、冻分割牛肉的原料要求，增加了鲜、冻分割牛肉的产品种类，明确了标签、标志、包装、贮存和运输要求，将进一步推动鲜、冻分割牛肉在屠宰、加工、零售等各个环节的质量控制，更好地保护消费者权益。《地采暖用木质地板》国家标准，界定了地采暖用木质地板的术语和定义，给出了分类要求、质量要求、性能要求、有害物质释放量要求等，助力地采暖木质地板产业技术进步，引导消费者明明白白消费。新修订发布《纸巾》国家标准，增加了掉粉率、横向抗张强度、可分散性、脱色性能等使用性能指标，以及丙烯酰胺、重金属等化学指标，并对香精和保湿成分等原材料进行规定，有利于规范纸巾产品分类、促进产品质量提升。

在纺织品领域，发布了《纺织品 定量化学分析》两项系列国家标准，规定了两种用于测定去除非纤维物质后混合物中纤维含量的方法，将为纺织品产品的设计、面料的质量检测以及提升混纺产品的最优性能提供技术支撑，规范纺织品产品市场。《纺织品 形状记忆性能检测和评价》国家标准，规定了机织纺织品形状记忆性能的检测和评价方法，有利于提高产品整体的质量水平，促进形状记忆纺织品及相关产业结构调整升级。《纺织品 α-溴代肉桂醛和1,3-丙烷磺酸内酯的测定》国家标准，规定了测定纺织品中α-溴代肉桂醛和1,3-丙烷磺酸内酯含量的试验方法，将有利于防止纺织品中有害物质对人体和环境造成的危害，促进纺织产业链绿色可持续发展。

在生态环境领域，发布了《页岩气开发过程水资源保护要求》国家标准，规定了页岩气开发过程中取水、用水、废水处置、水污染预防和控制、监测要求，有利于实现对水和废水的有效管控，提升页岩气开发与生产过程的水资源保护水平，对规范页岩气生产作业、保障环境安全具有重要意义。新修订发布《建设用砂》和《建设用卵石、碎石》两项国家标准，在术语定义、技术要求、试验方法等方面进行了完善，将有利于提高产品质量，促进产业结构调整，淘汰落后工艺、技术和装备，推动行业科技创新，实现绿色低碳发展。

在公共安全领域，发布了《毫米波全息成像人体安全检查设备》和《基于介电常数技术的液态危险化学品安全检查仪通用技术要求》两项国家标准，规定了毫米波全息成像人体安全检查设备和基于介电常数技术的液态危险化学品安全检查仪的技术要求、试验方法、检验规则等，将推动相关设备能在各种人体安全检查和液态危险化学品检查场景中更加广泛地应用，有效提升我国防爆安全检查技术能力，切实保障公民生命财产安全。

据了解，本批次还发布了《家用和类似用途服务机器人》系列、《数字化试衣》系列、《化学纤维 长丝拉伸性能试验方法》《医疗器械生物学评价 第1部分：风险管理过程中的评价与试验》《微流控芯片核酸恒温扩增仪技术要求》《信息安全技术》系列等国家标准。

(责编：郭思邈、高雷)