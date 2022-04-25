人民网4月25日电（焦磊） 高刷新率显示屏体验流畅；快速充电技术缓解“缺电”焦虑；一键成片无需费力剪辑……近年来，越来越多的“黑科技”见诸于消费电子领域，成为助力消费升级、提升产品体验的重要抓手。事实上，这些“黑科技”背后，离不开科技创新专利成果的支撑。

世界知识产权组织发布的《2021年全球创新指数报告》显示，中国在创新领域的全球排名已经从2013年的第35位上升至第12位，连续9年稳步上升，是当前排名最高的中等收入经济体。

作为科技创新的主体，华为、OPPO、中兴等国内企业也不断加大研发力度，布局未来重点领域核心技术，专利实力持续提升。

4月26日是世界知识产权日。当前，知识产权如何驱动技术创新，如何助力企业高质量发展，已成为业界关注的焦点话题。

我国知识产权发展并非一路坦途

回顾历史，我国知识产权的发展史也记录着一些行业的艰辛成长史。

2000年前后，我国DVD播放机制造产业迅速发展，2001年，中国企业的DVD出口量占世界DVD总产量70％，行业扩张势头迅猛。与此同时，国外的六家公司组成6C专利联盟并发布了“DVD专利联合许可”声明，要求世界上所有生产DVD的厂家必须向其缴纳专利许可费。在当时，出口一台DVD大约售价32美元，付给国外的专利费需要18美元，扣除13美元的成本，中国企业的利润迅速摊薄。

类似的是，2007年，有外国厂商提出要向中国彩电企业收取每台10美元的专利费。因此，中国彩电企业不得不与国外专利权公司进行谈判。

无论DVD还是彩电产业，这些行业“危机”都暴露了当时我国企业自主知识产权的缺失，核心技术能力的不足。可以说，加快发展知识产权与创新技术研发刻不容缓。

保护知识产权须善用法律武器

知识产权领域的发展能力不足，也在推动中国企业大力投入研发，不断增强自身科技实力与专利储备。

互联网经济时代，信息通讯技术行业发展迅速，在世界范围内不断扩大影响力。包括信息通讯技术行业在内的专利密集型产业因其创新能力突出、市场竞争力强的特点，已经成为创新型国家促进经济社会高质量发展的有力支撑和重要发展方向。

国家知识产权局与国家统计局联合发布的《关于2020年全国专利密集型产业增加值数据公告》显示，2020年全国专利密集型产业增加值突破12万亿元，达到12.13亿元，同比增长5.8%(未扣除价格因素，下同)，高于同期国内生产总值(GDP)现价增速3.1个百分点；占GDP的比重为11.97%，较上年提高0.35个百分点。

2020年春节期间， OPPO日本公司收到夏普公司的专利侵权诉讼，紧接着，在德国、西欧等全球多个国家和地区都遭到夏普的专利诉讼。据介绍，面对此次诉讼，其知识产权团队依靠强大的专利积累和诉讼应对能力，最终使得对方多数专利侵权指控未得到支持，并无效掉对方大批专利。同时，利用自身高质量专利做抵扣和交叉，达成专利交叉许可协议……多方努力之下,这次危机被成功化解。

“我们倡导合理使用，倡导合理收费，强势应对不合理的收费，希望建立一个很长远的健康的知识产权生态。”OPPO首席知识产权官冯英表示。

据了解，中国司法机关在此案中颁发了全球“禁诉令”，成功化解来自德国慕尼黑第一地区法院“反禁诉令”。同时， 2020年10月，深圳中院发出管辖权裁定，这是中国法院第一次下达对标准必要专利全球费率享有管辖权的裁定，体现了中国法律在国际规则上的话语权。

中国（深圳）知识产权保护中心官网截图

在业内看来，这场危机的成功化解，关键在于企业核心技术的提前布局。实际上，OPPO已成为全球最大的专利持有企业之一，发明专利占比达90%，在芯片、影像、充电、通信标准、视频标准等领域都积累了大量高质量专利。截至2022年3月31日,这家企业已在全球申请约77000件专利，累计授权超过38000件。

“在市场经济中，企业是创新的主体。作为行业领军的科技企业，未来我们将持续加大研发投入，以高质量专利牵引知识产权发展，持续将技术创新转化为知识产权资产，积极践行以知识产权保护激励创新。”冯英表示。

由量转质 加快知识产权高质量发展

据国外研究机构统计，一部售价400美元的智能手机，各种专利费用加起来竟然高达120美元，甚至超过了设备的零部件成本。

由此可见，专利研发不仅能大大降低企业成本，高质量的专利技术甚至可以帮助企业“挣外快”，合理增加除产品之外的其他业务形式收入，帮助企业更好更健康的发展，从而投入更多研发费用，形成良性循环。

目前，国际上已经形成“专利池”、“交叉许可”等方式实现“高价值专利”价值，共同推进构建互相尊重、公平合理的知识产权生态。

近年来，我国持续出台相关政策，不断激励企业创新突破。《“十四五”数字经济发展规划》中提出，要提升5G、集成电路、新能源汽车、人工智能、工业互联网等关键环节竞争力。在这样的大背景下，我国涌现出一大批科技创新成果。

《知识产权强国建设纲要（2021-2035年）》中提出，知识产权工作从追求数量向提高质量转变全面提速。

据国家知识产权局数据显示，截至2020年底，国内（不含港澳台）每万人口发明专利拥有量达到15.8件，有效商标注册量达到3017.3万件，均为2012年的4倍多。核心专利、知名商标、精品版权、优质地理标志产品等持续增加。

(责编：郭思邈、吕骞)