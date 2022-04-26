李 贞

4月20日，2022年全国知识产权宣传周活动启动仪式以线上方式举行。今年，全国知识产权宣传周的主题是“全面开启知识产权强国建设新征程”。多年来，特别是自党的十八大以来，中国知识产权事业不断发展，如今已成为名副其实的知识产权大国，奠定了向知识产权强国迈进的坚实基础。

全面加强知识产权保护，激发全社会创新活力。习近平总书记指出：“创新是引领发展的第一动力，保护知识产权就是保护创新。”放眼世界，拥有知识产权的数量和质量，是衡量一个国家或地区科技创新能力和经济竞争力的重要指标。如果没有知识产权保护作为基础，创新将缺乏持续动力，难以为继。而中国走出了一条特色知识产权发展之路，有力支撑了创新型国家的建设。世界知识产权组织发布的《2021年全球创新指数报告》显示，中国从2013年的第35位升至2021年的第12位，位居中等经济体之首，也是世界上进步最快的国家之一。中国PCT（专利合作条约）国际专利申请连续3年位居全球第一。去年，党中央、国务院相继印发《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》和《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》，对中国知识产权事业未来发展作出重大顶层设计。目前，各项任务正在稳步推进落实。

提高知识产权转移转化成效，支撑实体经济创新发展。近期，国家知识产权局公布的统计显示，2020年，中国专利密集型产业对于提升经济效益、促进创新、稳定就业的贡献更加突出，具有发展韧性大，对经济增长拉动作用强，经济效益好，产业利润率实现快速增长等特点。在新冠肺炎疫情造成较大冲击的背景下，2020年中国专利密集型产业增加值较上年增长5.8%，占国内生产总值（GDP）的比重达到11.97%，对GDP增长的贡献率达到了24.6%。所以说，知识产权一头连着创新，一头接着市场，是科技与经济结合的纽带与桥梁。科技创新催生的知识产权有效供给，传导至产业结构的调整优化，能够为高质量发展提供基础性支撑；市场对知识产权的有效需求，则可以促进解决科技与经济“两张皮”的问题，牵引科技成果的转移转化，提升知识产权发展的质量和效益。

推进知识产权国际合作，服务开放型经济发展。当前，全球科技创新格局正在发生深刻演变。知识产权作为国家发展的战略性资源和国际竞争力的核心要素，发挥着越来越重要的作用。“开放促进发展，合作谋求共赢，将知识产权作为激励创新发展的国际战略，已成为亚洲国家乃至全球各国的普遍共识。”在近日举办的博鳌亚洲论坛2022年年会“亚洲知识产权：趋势与机遇”分论坛上，国家知识产权局局长申长雨表示，亚洲已成为全球创新和知识产权产出的高地，有力推动了世界经济的发展。中国国家知识产权局愿意同包括亚洲在内的世界各国知识产权管理机构一道，深化务实合作，分享发展机遇，共同打造更富活力、更有效力的全球知识产权生态系统，更好助力后疫情时代全球经济复苏和繁荣进步，让创新成果造福各国人民，促进共同发展。

创新永无止境，知识产权事业任重道远。在这条道路上，中国步履坚定、一往无前，一定能充分发挥知识产权制度在社会主义现代化建设中的重要作用，更好建设中国特色、世界水平的知识产权强国。

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