白 明

日前，“云端”举办的第131届广交会圆满闭幕。自第127届起，广交会连续3届完全在线上举办，并于本届再次登“云”。多年来，广交会线上功能持续强化，在妥善应对疫情影响的同时，顺应了数字经济发展趋势，线上线下融合进程进一步加快，有力促进了中国与世界各地的贸易交流和友好往来。

“云端”广交会为推动中国外贸企业“出海”发挥重要作用。改革开放以来，随着中国逐步迈向贸易大国，国内外贸企业与国际市场的联通渠道日趋多元，广交会成交金额占中国外贸总额的比重则相应降低，但广交会在中国外贸格局中的重要地位并未动摇。这不仅体现在广交会成交金额不断攀升，也体现在中国制造、中国企业在广交会上释放的影响力持续增长，包括产品展示、品牌推介、信息交流、企业形象宣传等。广交会线上举办，进一步扩大了中国制造、中国企业的国际影响力。

“云端”广交会突破时空限制，降低了采供双方的交易成本。必须承认，线上举办形式存在一定的局限性，影响了采购商的观展体验和参展商的布展策略。为此，中国外贸企业近年来通过海外仓等渠道不断开展线下体验活动，努力突破线上布展局限性，积极探索线上线下相结合的办展模式，使供采双方的展示洽谈体验不断升级。近几届广交会上，直播带货、跨境电商等新应用场景创新发展势头良好，将线上展示的局限性转化为便利性，推动了对外贸易和数字经济的深度融合。

“云端”广交会为中小外贸企业提供了广阔舞台。在线下举办的传统模式下，受展馆面积等条件约束，展位一直是参展商争夺的稀缺资源，中小外贸企业获得展位相对困难。广交会登“云”后，许多中小企业终于有更多机会登台亮相，实现足不出户“买全球、卖全球”，优化了会展资源配置，使广交会通过稳市场主体更好服务稳外贸大局。

历经风雨，久久为功。广交会正日益成为中国全方位对外开放、促进国际贸易高质量发展、联通国内国际双循环的重要平台。尽管中国展会经济正遭受疫情等因素冲击，但广交会搬到“云”上举办并非权宜之计，而是打造“永不落幕的广交会”的必由之路，更是转变外贸发展方式、促进外贸高质量发展的长久之计。

下一步，打造更高水平的“云端”广交会，应继续坚持“摸着石头过河”，进一步推动会展经济线上线下融合发展。近年来，包括服贸会、消博会等在内的重大展会线上线下融合程度不断加深，采供双方交易成本不断降低，“云端”与现实之间功能互补更加凸显。同时，重大展会“会期内线下举办、会期外线上举办”的全天候举办模式更加成熟，如进博会的“6+365”机制等，相关经验为“云端”广交会创新机制、丰富业态、拓展功能提供了参考。相信随着中国外贸展会线上线下融合发展迈向更高水平，“云端”广交会将为服务国际贸易、促进内外联通、推动经济发展作出更多贡献。

（作者为商务部研究院国际市场研究所副所长）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)