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十大工程支撑，出台赋权政策

湖南实施强省会战略

2022年04月26日05:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报长沙4月25日电  （记者何勇）到2026年，长沙市常住人口突破1200万人，制造业增加值占地区生产总值比重超过32%，长沙市城乡居民人均可支配收入达到8万元……这是近日下发的《中共湖南省委  湖南省人民政府关于实施强省会战略支持长沙市高质量发展的若干意见》中提出的目标。

　　据介绍，湖南计划通过制造强市、创新引领、数字赋能、开放融通、交通枢纽等十大工程来支撑强省会战略。到2026年，长沙市规模工业总产值突破1.4万亿元；新增高新技术企业达4000家以上；数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重达到15%左右；社会物流总费用占地区生产总值的比例下降2个百分点左右。

　　为支持长沙发展，湖南出台一批赋权政策：在法律法规允许的范围内，将长沙市高质量发展所需的省级审批权限应放尽放，分类分批次授权；赋予湘江新区市级和省级部分经济管理权限等。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月26日 10 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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