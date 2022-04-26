本报北京4月25日电 （记者杜海涛、邵玉姿）25日上午9时，北京大兴国际机场综保区首批货物的顺利通关，标志着大兴机场综保区（一期）正式进入运营新阶段，为京津冀区域经济注入新的强大动能。

“首批货物共21票，包括红酒、芯片、电子产品等，总价值1343万美元。”大兴机场海关综合业务二科王伟介绍。

大兴机场综保区是全国首个也是唯一一个跨省级行政区域综保区，是首都“两区”建设的重要承载地，更是助力京津冀协同发展的重要平台。该综保区规划面积4.35平方公里，设有4座海关卡口。

《 人民日报 》（ 2022年04月26日 10 版）

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