本报北京4月25日电 （记者金歆）4月25日，第二十二个世界知识产权日前夕，最高人民检察院与国家知识产权局共商强化知识产权协同保护，会签《关于强化知识产权协同保护的意见》（下称《意见》），推动构建“严保护、大保护、快保护、同保护”工作格局。

《意见》共9部分17条，主要从建立常态化联络机制、建立健全信息共享机制、加强业务支撑、加大办案协作力度、加强人才交流培训、深化研究合作、加强宣传配合和国际合作、建立奖惩机制等方面，就整合知识产权行政保护和司法保护资源，强化协同保护力度，优化协作配合机制等提出具体措施。

据介绍，《意见》的出台，对进一步深化执法司法协作配合，健全完善行刑衔接机制，推动构建知识产权协同保护体系，提升知识产权司法行政综合保护质效具有重要意义。两部门将按照意见要求，指导督促各地检察机关与地方知识产权管理部门加强协作配合，不断提升知识产权保护质效，更好服务经济社会高质量发展。

《 人民日报 》（ 2022年04月26日 11 版）

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