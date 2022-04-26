本报天津4月25日电 （记者武少民）4月25日，天津市高级人民法院发布天津法院知识产权司法保护状况白皮书。近年来，天津法院系统不断推进司法创新，加大知识产权司法保护力度，不断提升司法保护效能；突出司法保护重点工作，持续优化知识产权法治环境；深化司法公开，营造知识产权保护氛围；建立司法保护状况和典型案例发布制度，2021年发布知识产权司法保护典型案例26件。

据介绍，2021年，全市法院新收各类知识产权案件13813件，同比上升51.97%；审结12649件，同比上升43.25%。知识产权案件的年结案率一审为91.85%，二审为98.98%。知识产权纠纷实质化解成效显著，在2021年审结的11378件一审知识产权民事案件中，有8265件为调撤结案，调撤率达72.64%。

天津知识产权法庭审理了首例声音商标民事案、首例以许可费认定损失数额的侵害技术秘密刑事案等一批标杆案件。天津市第二中级人民法院以调解方式审结了天津首例适用《天津市知识产权保护条例》的知识产权行政案件；和平区人民法院审结天津首例知识产权纠纷行政调解协议司法确认案件，审判工作取得了较好效果。

据天津知识产权法庭庭长张云玲介绍，该法庭在全国首次跨域调派技术调查官，通过全国法院技术调查人才共享机制向“全国法院技术调查人才库”申请最高人民法院异地调派技术调查官。在健全多元化技术事实查明机制、提高知识产权案件审判质效方面，探索出一条新路。3年来共计受理技术类案件939件，占收案总数的9.2%，受理涉外案件135件。

加强与其他知识产权保护力量的沟通交流，不断优化协作机制；强化中医药知识产权司法保护，出台《关于加强中医药知识产权司法保护的纪要》……2021年，天津法院知识产权民事案件利用互联网开庭10409次，一审知识产权民事案件平均审理天数85天，二审平均审理天数69.7天，大大缩短了审理时效。

《 人民日报 》（ 2022年04月26日 11 版）

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