本报北京4月25日电 （记者顾仲阳）记者从国家林业和草原局获悉：2021年全国林草生态综合监测评价工作各项任务已圆满完成。监测结果显示，森林面积和蓄积稳步增长，生态空间质量稳中向好，结构有所改善；保护格局初步形成，利用格局趋于科学；生态产品供给能力增强，森林碳汇能力稳步提升。2021年，全国各级林草部门共投入1.7万调查监测人员，完成31个省份45.7万个样地监测、4.7亿个图斑监测，首次实现了以国土“三调”为统一底版的森林、草原、湿地资源全覆盖监测。

《 人民日报 》（ 2022年04月26日 14 版）

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