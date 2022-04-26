我国全面查清森林草原湿地资源本底及生态状况
2022年04月26日05:12 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京4月25日电 （记者顾仲阳）记者从国家林业和草原局获悉：2021年全国林草生态综合监测评价工作各项任务已圆满完成。监测结果显示，森林面积和蓄积稳步增长，生态空间质量稳中向好，结构有所改善；保护格局初步形成，利用格局趋于科学；生态产品供给能力增强，森林碳汇能力稳步提升。2021年，全国各级林草部门共投入1.7万调查监测人员，完成31个省份45.7万个样地监测、4.7亿个图斑监测，首次实现了以国土“三调”为统一底版的森林、草原、湿地资源全覆盖监测。
《 人民日报 》（ 2022年04月26日 14 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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