本报记者 邓建胜 郑 壹

“看！出来了，在右舷，在右舷！”4月13日上午，广西北海海警局海城第二工作站的执法人员在涠洲岛附近海域执行巡逻任务时，与捕食中的布氏鲸不期而遇。

布氏鲸是国家一级重点保护水生野生动物，对所生活海域水质要求较高。随着北海市的生态环境持续向好，越来越多珍稀的动植物在这里“安家”。

自北向南贯穿北海市区的冯家江，是主城区内最大水系。其入海口东连北海金海湾红树林生态旅游区，西接北海银滩国家旅游度假区，堪称北海的绿肺。

2018年至2021年，北海市投资25亿元，结合滨海复合湿地生态系统特征对冯家江流域进行生态修复。依托红树林、滩涂、沙滩，冯家江流域生态修复项目形成了完整稳定的海岸带生态屏障。在维护生态安全的基础上，北海将该项目建设成开放性城市中央公园绿地。2021年，冯家江流域生态修复项目入选我国生态保护和修复十大典型案例。

“成片的红树林，不仅是北海市的一道亮丽风景，对于保护生物多样性、抵御海洋自然灾害、改善沿海生态环境也具有重要作用。”北海市委书记蔡锦军说。2017年以来，北海市通过实施红树林造林修复项目、开展红树林义务植树活动、原地修复和异地补种等方式，使红树林面积增加了127.11公顷。截至2021年底，当地红树林面积已达4210.99公顷，占广西红树林面积的45.1%。

4月9日，广西海洋环境监测中心站的工作人员在广西合浦县英罗红树林保护区林下潮间带的滩涂里采集到白边侧足海天牛，这也是广西首次记录到该物种。“红树林区域有非常丰富的生物多样性，白边侧足海天牛也是其中的一分子，红树林是它们的天然庇护所。”广西海洋环境监测中心站高级工程师刘勐伶说。

近年来，北海市湿地生物多样性越来越丰富，沿岸滩涂底栖生物种类由2017年之前的66种增加至153种，入海口处发现中华鲎、绿海龟等珍稀海洋动物。2021年，北海记录到鸟类467种，较2017年增加了12种，其中有大量国家一级、二级重点保护野生鸟类。

《 人民日报 》（ 2022年04月26日 14 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)